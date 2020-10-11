鼓鼓化身導遊攜歌迷玩台北　近距離自彈自唱寵粉

全創作唱跳歌手鼓鼓（呂思緯）將於11月21日展開「聽到請回答Connecting…」巡演，為了回饋歌迷，今（11）日鼓鼓特別和幸運的40位鐵粉，坐上觀光巴士，拿著「聽到請回答」的小旗子化身導遊，從西門町、永康街、信義區的台北101到台北流行音樂中心，一一導覽他的成長歷程，最後鼓鼓也自彈自唱3首歌，作為演唱會前限定暖身場。

鼓鼓親自帶團為歌迷進行導覽，從西門町開始，這也是他音樂歷程的起點，MP魔幻力量首張專輯《魔幻力量》的新歌搶聽會到個人首張專輯《MAKE IT REAL 可以唷》簽唱會，多次在此舉辦，西門町是他和歌迷擁有相當多回憶的地方。值得一提的是，為了參加「聽到請回答Connecting…」北流觀光巴士之旅，歌迷個個是瘋狂搶聽鼓鼓歌曲，第一名的歌迷2周狂聽6286遍，甚至也有歌迷帶著爸爸來追星。

隨著觀光巴士行駛，永康街、台北101等熱門景點，鼓導遊盡責的分享他喜愛的美食，光是這樣還不夠，最會帶動氣氛的他還祭出好康，和歌迷玩遊戲，一會點歌一會拍照，歌迷直呼：「太超值」。





鼓鼓最後一站來到台北流行音樂中心，他和歌迷一一拍照紀念這個里程碑，還拿起吉他，近距離浪漫地自彈自唱《老實情人》，以及任賢齊的《誰對你最溫柔》，演唱會前限定暖身場，讓歌迷聽得意猶未盡。被問及緊不緊張，鼓鼓表示：「不緊張，因為台下都是歌迷，我會全力以赴。」其實從5、6月開始，鼓鼓就開始籌備演唱會，今天早上活動前還在編曲，跟嘉賓討論Rap，他也驚喜透露嘉賓不只一個，男女老少不同族群都有，還笑稱「少」是自己。（編輯：侯家瑜）

▲鼓鼓自彈自唱3首歌送給歌迷。（圖／記者林柏年攝）