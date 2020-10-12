新竹縣寶山鄉橄欖季周末登場　最夯體驗橄欖流星雨快搶

新竹縣寶山鄉生產的橄欖遠近馳名，為了行銷寶山鄉的橄欖特色產業，寶山鄉公所將於17日(本周六)上午9時至下午5時在寶山鄉油田村-種子星球前廣場、舉辦「109年度寶山鄉橄欖季輕親油田－橄欖流星雨」活動，有闖關拿園遊券、藝術綠廊展示、霓虹藝品、手作木造等精彩活動。

今(12)日

在寶山橄欖門市部辦理的橄欖美食秀與橄欖產業文化展記者會中，邀請健康主廚-陳之穎，現場帶來色香味健康俱全的橄欖料理饗宴，讓在場來賓垂涎三尺。

▲寶山鄉公所將於17日在寶山鄉油田村-種子星球前廣場、舉辦寶山鄉橄欖季活動，今(12)日記者會中，邀請健康主廚-陳之穎，現來色香味健康俱全的橄欖料理饗宴。（圖/記者金祐妤攝,109.10.12）

寶山鄉長邱坤桶致詞表示，寶山鄉的主要地形為海拔250公尺以下的丘陵地，適合種植台灣原生種的橄欖，主要產地在油田村，種植面積雖然只有40公頃，但卻有著全國唯一的橄欖產銷班，鄉公所為協助推廣橄欖產業，近兩年爭取農委會的農村再生計畫補助，並在近年分送千株原生的橄欖幼苗，鼓勵民眾栽植。

寶山鄉第一代「橄欖先生」余宗熹種植橄欖將近40年，他說寶山鄉的橄欖品質遠近馳名、經濟價值高、依據中藥寶典的記載，橄欖生津止渴，是很好的鹼性食物，它內含豐富的橄欖多酚、開胃健脾，也是超級抗氧化的食物。

本周六登場的「109年度寶山鄉橄欖季輕親油田－橄欖流星雨」活動，將推出

深受大眾喜愛的主題活動：橄欖流星雨採果，可透過橄欖先生粉絲專頁預約報名，有吃有玩又有教育性的農事體驗，歡迎大家一同參與，動作不夠快就要等明年。