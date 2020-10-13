比利時疫情拉警報1天破4000人確診　專家論重啟封城可能

比利時公營荷語「法蘭德斯廣播電視台」（VRT）報導，比利時病毒學家范胡克（Steven Van Gucht）今天在政府疫情說明會中憂心表示，比利時確診人數正令人不安地上升中，過去一週平均每天4154人確診，10月7日一天更高達6505例確診。他說，以目前速度推估，本週有可能看到單日感染人數超過1萬人。
在染疫人數快速增加下，比利時專家開始討論是否可能再次採取最嚴厲措施，布魯塞爾時報（BrusselsTimes）報導，病毒學家范朗斯特（Marc Van Ranst）呼籲，若政府最新政策未能積極奏效，就應該準備採取另一套措施，「不能排除再次封城」。
月初上任的比利時聯邦政府6日宣布，未來一個月緊縮防疫措施，包括每人每月可密切接觸者調降至3人、家庭或私人聚會人數上限4人；布魯塞爾大區政府也宣布，自10月8日起咖啡廳、酒吧、及運動俱樂部等必須停業一個月，但餐廳可照常營業。
比利時這波疫情快速上升，主要是過去一段時間主要染疫族群是年輕人，但現在30至70歲的族群病例數也明顯上升，另一個令人憂心之處是住院患者人數也在增加。
根據美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）疫情地圖統計，比利時累計確診病例16萬2258例，已有1萬191人病故。（編輯：郭中翰）1091012