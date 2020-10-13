不甩日本警告 中國海警船續留釣魚台海域逾2天
中央社
calendar_today2020-10-13 14:37:15
（中央社東京13日綜合外電報導）兩艘中國海警船在11日上午進入釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）附近日本所聲稱的「領海」，日本方面多次要求離開，但中國海警船仍持續逗留，至今已超過2天，創最長時間紀錄。
日本放送協會（NHK）報導、讀賣新聞等媒體報導，日本第11管區海上保安本部表示，這兩艘中國海警船在日本時間11日上午10時47分左右相繼進入日方「領海」，試圖接近日籍漁船，並持續在「領海」中航行，至今仍未離去。報導指出，這兩艘中國海警船在今天凌晨2時11分時，連續在「領海」的航行時間，超過7月的39小時23分，成為2012年日本「國有化」釣魚台列嶼以來最長紀錄。
日本海上保安本部持續警告中國海警船，要求離開「領海」，並在周圍部署巡邏船，加強警戒。
日本內閣官房長官加藤勝信上午在記者會中表示，中國公務船現在仍停留在「領海」，至今已超過2天，對此感到遺憾。加藤說，已多次透過外交管道向中國表達嚴重抗議，將貫徹守護國家領海、領土與領空的方針，做好釣魚台列嶼周遭的警戒與監視，冷靜並毅然地對應中國。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1091013