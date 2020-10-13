跨黨派立委　擬邀前日首相安倍晉三明年3月訪台國會演說

目前亞東國會議員友好協會已告知立法院長游錫堃，郭國文將以協會會長身份，邀請安倍晉三於2021年訪問台灣，並進行國會演說。他指出，日期盼訂在明年3月，一方面基於日本311大地震10周年，另一方面也能在東京奧運前來台，對台日關係增進有實質助益。這件事目前透過外交部、日本外務省、駐日代表謝長廷等管道先行聯繫，得知目前安倍因養病加上疫情等因素，暫時不會有出訪行程，因此只待安倍首相身體經過休養，相信明年是好時機。邀請函寫道，「自311地震後，台日雙方對天災時的賑災與救災互相援助，強化兩國和人民間互助精神，明年也是311地震十週年；此外，順延一年的東京奧運、殘奧會也正巧在明年舉行，相信明年對台日兩國是重要一年。」
林楚茵表示，前總統李登輝過去以尊嚴之姿踏上日本進行演講，就是前首相安倍打破限制，使李登輝得以用流利日文，向日本舉國表述他對民主政治和學術的看法。相信明年是透過國會第二軌外交方式，邀請安倍來台友好訪問的好時機。同時，也很開心有國民黨立委願意加入這項行動，希望國民黨提出美台建交方案後，朝野立委也在台日關係上一起攜手合作。
范雲指出，捷克議長來台灣時，可以看到國會外交的力量，國會本來就是代表民意，代表台灣對不同國家的友誼，安倍被認為是對台灣最友善的首相，希望邀請他訪問台灣，相信水到渠成時，台日關係可更上一層樓。
張宏陸認為，台灣和日本有很好民間交流，在東亞環境中，我們面對「一個比較不好的鄰居」，因次促進台日雙方交流是很好的事情，希望兩國關係越來越好，政府高階能互相訪問。
新聞來源為Newtalk 新頭殼