跨黨派立委　擬邀前日首相安倍晉三明年3月訪台國會演說

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跨黨派立委　擬邀前日首相安倍晉三明年3月訪台國會演說

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-13 14:18:02

▲ （圖／新頭殼）
▲ 立法院朝野立委今（13）日宣布，希望明年3月邀請剛卸任的日本前首相安倍晉三來台訪問，並在立法院進行演說，見證台灣日本10年友好成長。（圖／新頭殼）
由立法院朝野立委組成的「亞東國會議員友好協會」今（13日）早召開記者會，宣布希望明年3月邀請剛卸任的日本前首相安倍晉三來台訪問，並在立法院進行演說，見證台灣日本10年友好成長。亞東國會議員友好協會成立於今年3月，由民進黨立委郭國文擔任會長、副會長則為同黨立委何志偉，曾留日的國民黨立委陳玉珍也是協會成員。
盼延續捷克議長訪台及李前總統訪日模式，推動國會外交，今日郭國文、何志偉、林楚茵、范雲、高嘉瑜、張宏陸等立委，及前東京都議員野崎孝男等，於立法院共同召開「邀請前元首安倍晉三訪台演說」記者會。不過，因國民黨團杯葛議事，原允諾出席記者會的陳玉珍最後並未現身。
目前亞東國會議員友好協會已告知立法院長游錫堃，郭國文將以協會會長身份，邀請安倍晉三於2021年訪問台灣，並進行國會演說。他指出，日期盼訂在明年3月，一方面基於日本311大地震10周年，另一方面也能在東京奧運前來台，對台日關係增進有實質助益。這件事目前透過外交部、日本外務省、駐日代表謝長廷等管道先行聯繫，得知目前安倍因養病加上疫情等因素，暫時不會有出訪行程，因此只待安倍首相身體經過休養，相信明年是好時機。邀請函寫道，「自311地震後，台日雙方對天災時的賑災與救災互相援助，強化兩國和人民間互助精神，明年也是311地震十週年；此外，順延一年的東京奧運、殘奧會也正巧在明年舉行，相信明年對台日兩國是重要一年。」

林楚茵表示，前總統李登輝過去以尊嚴之姿踏上日本進行演講，就是前首相安倍打破限制，使李登輝得以用流利日文，向日本舉國表述他對民主政治和學術的看法。相信明年是透過國會第二軌外交方式，邀請安倍來台友好訪問的好時機。同時，也很開心有國民黨立委願意加入這項行動，希望國民黨提出美台建交方案後，朝野立委也在台日關係上一起攜手合作。

范雲指出，捷克議長來台灣時，可以看到國會外交的力量，國會本來就是代表民意，代表台灣對不同國家的友誼，安倍被認為是對台灣最友善的首相，希望邀請他訪問台灣，相信水到渠成時，台日關係可更上一層樓。

張宏陸認為，台灣和日本有很好民間交流，在東亞環境中，我們面對「一個比較不好的鄰居」，因次促進台日雙方交流是很好的事情，希望兩國關係越來越好，政府高階能互相訪問。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

立法院亞東國會議員發送邀請函，敬邀安倍晉三來台演講。 圖：取自郭國文臉書
立法院亞東國會議員發送邀請函，敬邀安倍晉三來台演講。 圖：取自郭國文臉書
 
邀請日本前首相安倍晉三訪台演說記者會。 圖：取自郭國文臉書
邀請日本前首相安倍晉三訪台演說記者會。 圖：取自郭國文臉書
 
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