準！空虛時最想養什麼動物？測你內心「不想長大」的指數

小時候的你是否也迫不及待想長大？但面對生活的種種壓力，是不是又想變回孩子時期的單純模樣呢？如果再給你一次重新來過的機會，你會想當個孩子重新長大嗎？知名命理老師艾菲爾就透過動物占卜，幫大家測試內心「不想長大」的指數有多高？快一起來測看看吧！

Q：你覺得一個人的生活好空虛，最近想養一隻動物，請問你會選上圖中哪隻動物與你為伴？

結果分析：





A、小狗





你心中不想長大的指數0％





你從小就是一個很有自己想法的人，因為自己早熟、懂事，讓你從小就覺得跟同學格格不入，很難打成一片，反而更喜歡跟年紀大的人相處。從小你就希望自己能快點長大，希望能為家裡分擔一份力量。而出社會後你更發現，面對生活、工作、金錢與父母的期望，肩上這些壓力一點都不輕鬆，但是你一點也不覺得氣餒。做事成熟穩重的你，能得到同事信任、公司器重，現在的你正在認真地成為一個真正的大人，學習著做人處事的道理，希望每一天的自己能比昨天更好，若要你重新選擇要做回孩子還是繼續當個大人，你的答案絕對是「be a better man」。





Ｂ、小貓





你心中不想長大的指數50％





你就是那個小時候成天嚷嚷著「好想快點長大啊！」但長大後卻又常說「天啊！我太難了」的那個人。從小就很嚮往大人生活的你，總是喜歡看媽媽化妝、學爸爸走路的姿勢、學大人說話的語氣。而長大後，經歷了幾次挫折才發現，大人的世界並非你想像中那麼美好，反而讓你更懷念小時候單純的童年、爸媽不准你看漫畫的中學時期、還沒滿18歲，不讓你騎機車的時候，你就像想滿足過去的遺憾一樣，有工作能力後，買了自己最喜歡的全套漫畫、開著豪車，但你的內心還是不時會回到小時候，找尋自己最純真的影子。





Ｃ、兔子





你心中不想長大的指數100％





你本身就是一個童心未泯的人，給人的感覺也總是充滿活力，對任何事都抱持著好奇心，外觀也比實際年齡看起還小，出社會後老是被問「大學畢業了沒？ 」讓你內心竊喜。你喜歡嘗試新鮮事物，例如：市街上新開的餐廳、近期上檔的電影、最新開幕的主題樂園，任何新事物你都躍躍欲試，不怕踩到雷；平時也喜歡四處遊走，喜歡鑽小巷，走平常沒有機會走的小路，體會生活樂趣。工作中不管發生再大的事，你都覺得已經是昨天的事了，如此樂知天命的你，如果再給你一次選擇的機會，你一定毫不猶豫做回孩子，因為你心裡住了一個愛玩的孩子。





Ｄ、小鳥





你心中不想長大的指數78％





你喜歡凡事越簡單越好，不喜歡麻煩、複雜的事，心裡最大的願望就是每天宅在家當「沙發馬鈴薯」。小時候比起出門玩耍，你更喜歡悠閒待在家，面對朋友、同學的假日邀約，你都懶懶不想出門；老師出的家庭作業，你每次都要留到睡覺前才囫圇吞棗、趕工完成。長大出了社會後，不得不學著獨立，工作上總得隨時面帶微笑、事事都要為錢煩惱、感情上要為了無法脫單苦惱或為了與戀人爭吵而傷神，當一切都變得不能隨心所欲時，你也會覺得煩到快爆炸，每天下班就只想縮回屬於自己獨享的小天地中。（編輯：許苡晴）

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