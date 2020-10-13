坦言局勢仍艱難　李克強再對中國經濟困境發聲

報導指，李克強在會中提到，當前中國國內外環境依然複雜嚴峻，不確定性增多，完成全年目標任務仍需艱苦努力。要堅定信心，又要把困難問題分析透徹。必須要鞏固經濟穩定恢復成長態勢。
報導稱，李克強於會中呼籲，持續做好「六穩」工作、落實「六保」任務，依靠改革開放破解發展難題，堅決打贏脫貧攻堅戰，努力實現全年經濟正成長。
面對武漢肺炎疫情、洪災、美中關係持續惡化所帶來的內外衝擊，李克強從今年年中開始，就多次在會議或考察時，對中國經濟困難情勢發聲，並提出解方、警訊。
今年5月底舉行的中國全國兩會（人大、政協）總理記者會，李克強提出「6億人月均收入僅人民幣1000元（約新台幣4200元）」的說法，引發討論。
6月初，李克強赴山東考察時提倡「地攤經濟」，稱地攤經濟是「人間的煙火、中國的生機」。不過不到一週隨即遭官媒大舉反對，最後無疾而終。然而中國商務部卻在7月中旬提出「小店經濟」。
10月9日舉行的國務院常務會議中，李克強坦言失業率雖然從2月的高點逐步降低，但當前保就業仍面臨很大壓力。他呼籲，除了協助企業紓困和落實就業創業扶持政策外，也要協助重點群體就業、鼓勵發展靈活就業、增加職缺。
這也並非李克強首次對就業問題提出建議與主張。
在6月底時，李克強表示，要加大支持及保住中小微和勞力密集型企業，並幫助大型外貿企業破解難題，以穩定就業。
接著，他在7月接連提出幫助大學畢業生、返鄉農民工等族群就業；7月底赴貴州省巡視時，呼籲地方政府支持企業利用閒置廠房擴大生產，將農民工就業問題與發展勞力密集型產業結合，創造更多在地的就業機會。（編輯：吳柏緯/沈朋達）1091013