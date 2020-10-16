全聯APP遭詐1500萬點　警逮2嫌送辦

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全聯APP遭詐1500萬點　警逮2嫌送辦

中央社

calendar_today2020-10-16 10:51:28

全聯社遭人以電腦惡意程式詐騙點數（中央社提供）
▲刑事局15日舉行破案記者會，偵查第七大隊第二隊隊長郭有志（圖）表示，全聯福利中心所推出的PX Pay APP驚傳遭人以電腦惡意程式詐騙點數，警方查出桃園市32歲賴男和新北市25歲張男涉有重嫌，兩人創立大量假帳號以獲得點數，日前警方循線逮捕兩人並依法送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年10月15日
（中央社記者黃麗芸台北15日電）業者全聯所推PX PayAPP驚傳遭人以電腦惡意程式詐騙，刑事局獲報追查，發現賴男和張男創立1321個假帳號以獲得福利點數，不法獲利約新台幣120萬元，12日逮捕後將函送法辦。
刑事局今天召開破案記者會，偵查第七大隊第二隊隊長郭有志表示，日前接獲全聯公司報案，指公司於8月中旬發現所推的APP推薦贈點活動疑遭詐騙，有一名黃姓會員疑以不正當方式取得26萬點點數。
經進一步調查了解，發現有妨害電腦使用罪前科的桃園市32歲賴男和新北市25歲張男涉有重嫌，兩人是打網路遊戲認識，日前從另一名友人處獲得電腦惡意程式，便自5月起開始創立1320個全聯假會員帳號，並以不正當方式獲取福利點數，再將所獲得的所有點數，集中轉回至黃姓會員的假帳號。

賴男和張男獲取福利點數後，再由張男至蝦皮購物平台以市價8折出售。

刑事局經蒐證完備且見時機成熟後，向桃園地檢署聲請搜索票，於10月12日偕刑事局科技研發科、桃園市警察局刑警大隊共同執行搜索，分別在桃園市和新北市查獲賴男及張男2人到案。

現場查扣行動電話3支、電腦4台、隨身碟11支、電腦硬碟47片等證物。

經初步估計，全聯遭詐點數超過1500萬點，市價約為150萬元，賴男和張男非法獲利約120萬元。

2人到案後坦承不諱，全案詢後將依涉刑法詐欺罪、妨害電腦使用罪嫌函送桃檢偵辦。

全聯也對外發表聲明，對於有心人士以虛假個人資料不法獲取點數而違反相關法令，表示遺憾，將配合警方進行後續偵查。
全聯PX Pay APP贈點活動始於民國108年10月15日，盼吸引消費者加入會員以增加消費，並於各個門市設點邀請消費者用手機下載APP，隨後再自行輸入姓名、電話、出生年月日等資料，消費者收到全聯簡訊認證碼後回傳開通會員資料，當消費時出示手機APP即可獲贈點數回饋，且推薦朋友加入會員也可獲取點數。（編輯：李亨山）1091015
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