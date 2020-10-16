全聯APP遭詐1500萬點　警逮2嫌送辦

經進一步調查了解，發現有妨害電腦使用罪前科的桃園市32歲賴男和新北市25歲張男涉有重嫌，兩人是打網路遊戲認識，日前從另一名友人處獲得電腦惡意程式，便自5月起開始創立1320個全聯假會員帳號，並以不正當方式獲取福利點數，再將所獲得的所有點數，集中轉回至黃姓會員的假帳號。
賴男和張男獲取福利點數後，再由張男至蝦皮購物平台以市價8折出售。
刑事局經蒐證完備且見時機成熟後，向桃園地檢署聲請搜索票，於10月12日偕刑事局科技研發科、桃園市警察局刑警大隊共同執行搜索，分別在桃園市和新北市查獲賴男及張男2人到案。
現場查扣行動電話3支、電腦4台、隨身碟11支、電腦硬碟47片等證物。
經初步估計，全聯遭詐點數超過1500萬點，市價約為150萬元，賴男和張男非法獲利約120萬元。
2人到案後坦承不諱，全案詢後將依涉刑法詐欺罪、妨害電腦使用罪嫌函送桃檢偵辦。
全聯也對外發表聲明，對於有心人士以虛假個人資料不法獲取點數而違反相關法令，表示遺憾，將配合警方進行後續偵查。
全聯PX Pay APP贈點活動始於民國108年10月15日，盼吸引消費者加入會員以增加消費，並於各個門市設點邀請消費者用手機下載APP，隨後再自行輸入姓名、電話、出生年月日等資料，消費者收到全聯簡訊認證碼後回傳開通會員資料，當消費時出示手機APP即可獲贈點數回饋，且推薦朋友加入會員也可獲取點數。（編輯：李亨山）1091015