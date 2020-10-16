台南一男子持刀找衛生局長官理論　遭強制送醫

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

台南一男子持刀找衛生局長官理論　遭強制送醫

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-10-16 14:58:14

謝姓男子持西瓜刀，前往衛生局要找衛生局長官理論。
▲謝姓男子持西瓜刀，前往衛生局要找衛生局長官理論。（圖／記者陳聖璋翻攝）
台南一名謝姓男子宣稱個資遭外洩，今（16）日上午手持西瓜刀，至衛生局新營區東興辦公室，要找衛生局長官理論，警方獲報立即前往處置，經警方安撫民眾情緒後，謝男隨即將刀械放下，由警方護送強制就醫。
16日上午9時48分，南市警新營分局獲報，指衛生局東興辦公室，有情緒失控民眾持西瓜刀揮舞，員警立即趕往現場處置，警方到場處理並配合衛生單位評估，依精神衛生法第32條規定將該民眾強制就醫。
▲警方不斷安撫，但謝男情緒相當激動。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲警方不斷安撫，但謝男情緒相當激動。（圖／記者陳聖璋翻攝）
據悉，謝姓男子（72年次）聲稱有人洩露他的個資，遂於16日上午持西瓜刀至衛生局東興辦公室，欲找衛生局長官理論，但謝男情緒明顯不穩。新營分局中山派出所所長謝東憲好言相勸，先安撫謝男情緒，控制現場，並要求謝男放下刀子。

經過溝通，謝男放下刀子，員警上前持續安撫，保持心情穩定，待救護車到場，將謝男送往嘉南療養院強制就醫，偵訊後將依法送辦。
▲謝男遭強制送醫。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲謝男遭強制送醫。（圖／記者陳聖璋翻攝）
新營分局分局長斯儀仙呼籲，民眾對政府或任何人有所意見，應循正當程序表達意見，不可使用暴力、兇器，或其他具公共危險性之物品遂行不法行為，造成社會不安，此非言論自由保障之範圍，更會造成侵害他人或國家社會法益，大家應共同維護社會安寧及進步。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

繼續作答
果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

繼續作答
您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀