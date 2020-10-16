中選會決議 國民黨美豬公投須舉行聽證以釐清爭點
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-10-16 15:48:49
中央選舉委員會16日召開委員會議，決議由國民黨主席江啟臣、國民黨立院黨團總召林為洲分別提出的美豬等公投案尚需舉行聽證，以釐清相關爭點。
中選會表示，林為洲領銜提出的「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」全國性公民投票案，經委員會議審議決議依法舉行聽證，以協助提案領銜人就相關爭點予以釐清，就本案是否屬於重大政策之創制抑或複決等適用事項予以確認，同時提案主文與理由之用語，是否符合相關辦法的規定等，以協助相關爭點的釐清。另外，江啟臣領銜提出的「你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」全國性公民投票案，委員會議審議決議依法舉行聽證，以協助提案領銜人就相關爭點予以釐清，釐清點在於本案是否在「立法原則之創制」外，另涉及「原有法律之複決」，同時就其適用範圍等相關爭點予以釐清。
至於辜寬敏所提「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法?」、「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」兩項全國性公民投票提案，最終都被駁回；理由是補正後仍不符合規定，另一項是未補正，也被駁回。中選會表示，潘忠政所提「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域?」全國性公民投票案，經委員會議審議，決議函請提案領銜人限期補正。