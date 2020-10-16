嘉市鐵路高架化　歡迎市民一起開講討論

嘉義市府全力推動各項軟硬體建設，其中嘉義市區鐵路高架化是攸關本市發展的關鍵，為此市府持續強化與民眾溝通，於10-12月舉辦三場桌邊嘉常話活動，讓更多關心嘉義市的朋友了解工程進度，同時期待廣泛蒐集建言，集眾人之力成就更好的嘉義市。

都市發展處表示，「城之森‧城之聲－桌邊嘉常話」三場民眾參與活動，以雙站核心發展區中的「嘉義大車站發展計畫」為主題，並引用嘉義新站「城之森」的設計概念，希望加深市民對木都的共鳴；同時採用桌邊嘉常話方式，共同討論都市縫合規劃等內容，增進市民理解未來的都市發展方向與意義，而市民回饋意見，亦將成為計畫的參考與養分。

在108年11月至109年1月市府舉辦六場「鐵路邊的所在-厝邊作伙來開講」民眾參與活動，廣泛蒐集民眾意見後，提出四大區域發展構想，由北至南分別是以「嘉北車站」為核心的「策略產業發展區」、以「北門車站、嘉義大車站」為核心的「雙站核心發展區」、以「嘉創中心」為核心規劃「產業創新發展區」、縣市合作發展「田園遊憩發展區」，並於109年起陸續針對四大區域研擬實質發展計畫，其中，又以雙站核心發展區周邊地區發展最為迫切，因此「城之森‧城之聲－桌邊嘉常話」鎖定雙站核心發展區「嘉義大車站發展計畫」為主題，歡迎市民朋友一起來開講討論。

市府表示，「嘉義市區鐵路高架化計畫」約以牛稠溪為界，向南經嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站後，銜接至嘉義(水上)車輛基地，工程路線全長約10.9公里，已於106年12月23日正式動工，並預計於114年底朝高架化營運通車的目標努力。

第一場：109/10/18(星期日)

時間：08:30~11:30（08:30~09:00報到）

地點：後驛里將才工場（嘉義市西區竹文街97巷16號）

第二場：109/11/01(星期日)

時間：08:30~11:30（08:30~09:00報到）

地點：後驛里聖安宮（嘉義市西區小澎湖36號）

第三場：109/12/19(星期六)

時間：08:30~11:30（08:30~09:00報到）

地點：埤仔頭王靈宮（五顯帝廟）（嘉義市西區向榮街255號）