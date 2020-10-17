波蘭新冠肺炎確診創單日新高　代表處僱員也染疫

波蘭15日創下單日新增8099例新冠肺炎確診的最高紀錄後，我駐波蘭代表處1名當地雇員也經醫囑採檢確診新冠肺炎，外交部表示，駐處除已於第一時間通報當地衛生主管機關，並依規定對與確診者密集接觸人員實施14天居家隔離，辦公室也已進行全面消毒。駐處目前維持業務正常運作，人員將採分流及分區上班。

外交部提醒，由於波蘭近來疫情不穩定，為落實防疫措施，以確保駐處同仁及公眾健康，駐處自本月16日起至30日，領務櫃台暫時將只處理緊急案件，有需要的我國僑民，可先以電話聯繫，以利安排服務。

這是繼法國代表處傳出外交部職員確診後，再度傳出歐洲外館有人員確診。為了防疫，波蘭自3月15日起，外國入境之公民及持具留身分之外國人須居家檢疫14天。自6月13日起，波蘭開放歐盟公民入境，2020年6月16日起開放國際航空旅行。



波蘭昨（16）日通報，境內新增7705例確診，累計達15萬7608例。另有新增132名染確診者不治，創下單日新高紀錄，累計已有3440例死亡。波蘭15日創下單日新增8099例確診的最高紀錄後，政府祭出新的防疫限制措施。隨著疫情升溫，波蘭各界也開始擔憂醫院床位和呼吸器不足的問題。