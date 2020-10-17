台電包商施工挖損瓦斯管爆炸起火　3人受傷送醫

因瓦斯洩漏導致火災，現場立即停工，並通報消防局赴現場灑水降低濃度，並維持安全警戒；瓦斯公司亦立即止漏處理措施，目前正持續搶修中。
台電公司南區營業處強調，爾後施工前將與瓦斯公司辦理現場勘查，除確認埋設管線處有無瓦斯管線外，並加強確認挖掘範圍內瓦斯管線位置與深度，以避免挖損瓦斯管線事件發生。
據悉，17日上午8時13分，台南市消防局119勤務中心獲報，新市區大營里有施工單位挖斷台1線瓦斯管線，造成爆炸起火，119馬上派出新市、善化、南科及新化等消防分隊及中隊部計8車14人前往搶救，消防人員到場發現現場爆炸起火，有3名工人受傷，緊急以救護車送醫。
施工挖損的瓦斯管有2吋及6吋瓦斯管，消防人員無法滅火，只能先在現場射水降溫警戒，並通報警方及瓦斯公司到場管制現場交通及關閉瓦斯管線，同時請119增派水車前往支援。
消防局初步調查，傷者為郭姓男子（60歲），手部、背部二度20％燒燙傷；王姓男子（41歲）背部燒燙傷2度1％燒燙傷，2人意識清楚，由南科消防分隊救護車送永康奇美醫院急救；另名45歲傷者，手臂1-2度45％、臉、後背2度1-2％燒燙傷，意識清楚，由善化消防隊救護車送成大醫院急救。
上午9時8分，警方確認瓦斯公司工程人員已關閉瓦斯，惟仍需待殘餘瓦斯燒盡才能進一步處理，警方已調度內外勤警力支援，至現場管制戒護，並擴大封鎖線，保障民眾安全。
現場消防人員指出，上午9時30分，距現場南方300公尺處瓦斯閥門已關閉，現場火勢明顯減弱。