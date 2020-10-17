足球外交！13國球員共襄盛舉　拉美足球賽在輔大開踢

今年Copa Ameica Taiwan共有23個隊伍參賽，分成男子、女子及幼兒足球隊，分別來自13個國家、23支隊伍輪番上陣。除了拉美邦交國以外，非洲友邦史瓦帝尼、英國、法國及西班牙皆有隊伍參賽，台灣也組了兩支男子、女子足球隊，要與各國友人「以足球會友」。
今年除了首次有女子隊代表台灣參加賽事外，曾經因斷交而有兩年沒有派隊參賽的薩爾瓦多，如今也再次回到了球場上。
Copa America Taiwan將於17、18日上午8點到晚上9點於輔仁大學足球場舉辦，完整賽程表可至數位外交協會官方粉絲專頁查詢；現場另準備了許多道地的拉丁美洲食物、傳統舞蹈與音樂表演，歡迎各界共襄盛舉。
數位外交協會以「為台灣踢一場外交足球賽」的口號為號召，在群眾募資平台嘖嘖上募得16萬元，希望為活動留下影像紀錄，並進一步發布到拉丁美洲的媒體與社群上，增進台灣在拉美的曝光度以及好感度，要看世界上更多人「看見台灣」。
台灣數位外交協會理事長郭家佑表示，在台灣現有的15個邦交國中，有9個來自拉丁美洲。「外交就是交朋友，我們必須合作一些事情，有了共同的回憶，我們才會變成真正的好朋友。」
「感謝台灣，在疫情嚴峻的時刻，我們還可以在這裡比賽交流、建立友誼」。瓜地馬拉駐華大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）致詞時表示，「當主辦單位提起這次活動時，我們立刻決定加入，很高興有機會和台灣朋友分享拉丁美洲足球賽的歡樂與進場歡呼聲，還有瓜地馬拉人朝思暮想的家鄉菜。」
葛梅斯也說，Copa America Taiwan不只是參賽國家之間的友誼，也是和台灣之間深厚友誼的展現，謝謝主辦單位和外交部讓活動成真，讓拉美國家有機會和台灣朋友一起分享生活中的美好事物，以及拉美人對足球的熱愛。