藍邀請參加光復節活動 陸委會：無參加在野黨活動的規劃
藍邀請參加光復節活動 陸委會：無參加在野黨活動的規劃
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-17 18:57:24
本（10）月25日是台灣光復75週年，中國國台辦日前稱台灣自古屬於中國領土，光復是全體中華兒女取得的重要成果。另外，國民黨則痛批民進黨，政府刻意忽視加上中共的雙邊操作下，造成光復節在台灣逐漸被遺忘，並邀請總統蔡英文及陸委會副主委邱垂正參加或合辦相關活動。對此，陸委會今（17）天回應，中共與台灣毫無關係，藉故舉辦光復週年活動，本質上是對台統戰，並拒絕國民黨的邀請。
陸委會表示，中華民國是主權國家，已經在台灣屹立超過七十年，台灣的過去、現在或未來從來不是中華人民共和國一部分。不論是依據國際法或歷史事實，都清楚證明台灣光復與中共毫無關係，中共借故舉辦所謂的「台灣光復75週年」活動，本質上就是遂行其對台統戰的目的。另外，關於國民黨秘書長李乾龍邀請蔡英文及邱垂正參加或合辦相關活動一事，總統府表明蔡英文已有公務行程安排，陸委會則是沒有參與在野政黨活動或合辦的規劃。並反嗆國民黨要充分認知中華民國已經在台灣屹立超過七十年的事實，持續凸顯台灣主體性及關注臺灣主流民意對兩岸關係發展的主張，共同捍衞國家主權及臺灣民主。新聞來源為Newtalk 新頭殼