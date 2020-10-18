今明防異常降水！周三起迎共伴效應　「大雨時間軸」曝光

今（18）天桃園以北及東半部易有局部雨，其中大台北山區、基隆北海岸及宜花地區有局部大雨或豪雨發生的機率，由於連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積淹水，其他地區則維持多雲到晴的天氣，午後南部地區及中部山區留意熱對流發展的情形。氣象專家吳德榮分析，21至23日熱帶擾動通過呂宋島往南海移動，「共伴效應」致使東北風水氣增多；新竹以北及東半部有局部雨，北部山區、東半部雨勢大；中南部雲量增多；北台氣溫漸降。

▲最新模式模擬顯示，周三（21日）至周五（23日）熱帶擾動通過呂宋島往南海移動，「共伴效應」致使東北風水氣增多。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）