今明防異常降水！周三起迎共伴效應 「大雨時間軸」曝光
今明防異常降水！周三起迎共伴效應 「大雨時間軸」曝光
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-18 08:52:36｜update2020-10-18 09:01:29
今（18）天桃園以北及東半部易有局部雨，其中大台北山區、基隆北海岸及宜花地區有局部大雨或豪雨發生的機率，由於連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積淹水，其他地區則維持多雲到晴的天氣，午後南部地區及中部山區留意熱對流發展的情形。氣象專家吳德榮分析，21至23日熱帶擾動通過呂宋島往南海移動，「共伴效應」致使東北風水氣增多；新竹以北及東半部有局部雨，北部山區、東半部雨勢大；中南部雲量增多；北台氣溫漸降。
吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中指出，今（18）日至明日白天東北風的水氣多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，東北部、北部山區慎防「東北季風異常降水」，北台偏涼。新竹以南仍為多雲時晴的天氣，中南部白天微熱早晚涼。今日各地平地氣溫如下：北部20至25度、中部20至33度、南部20至33度、東部21至29度。吳德榮表示，未來一周菲律賓東西方海面海溫仍高，有利「熱帶擾動」發展，東亞大陸的冷氣團未及積聚，即向東移，因此台灣仍為「迎風雨、背風晴」盛行東北風的型態。
歐、美模式皆模擬「熱帶擾動」於周三、四通過呂宋島，將與東北風產生「共伴效應」，挾帶更多的水氣、降雨範圍擴大，有機率在迎風面帶來大量降水。雖然各國模式對此「熱帶擾動」的模擬行徑已很類似，但4、5天後所模擬的「共伴效應」是強？是弱？還是有誤差存在，應繼續觀察。
而根據最新模式模擬顯示，明晚、周二（20日）東北風水氣略減；大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園多雲、新竹以南則是晴朗穩定的天氣。周三（21日）至周五（23日）熱帶擾動通過呂宋島往南海移動，「共伴效應」致使東北風水氣增多；新竹以北及東半部有局部雨，北部山區、東半部雨勢大；中南部雲量增多；北台氣溫漸降。周五（23日）下半天、周六（24日）東北風水氣減少，天氣好轉，大台北雨後多雲、北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率；桃園以南則是晴朗穩定的天氣。有些微冷空氣南下，各地早晚稍有寒意。（編輯：許苡晴）