大同股臨會今早登場　百年老店經營權面臨變天

根據市場派規劃，大同股臨會改選董事名單中，將推舉台苯董事長林文淵跟大同董事長林郭文艷，競選新任大同董事長。
大同2018年每股虧損4.75元，2019年上半年每股虧損0.6元，雖然2019年全年轉虧為盈，每股賺1.24元，但3家轉投資事業綠能、華映、尚志半導體大幅虧損必須下市、大同多年未配發股利，均讓外界對大同經營能力打上問號。
至於市場派的資金來源及背景，大同公司派主打違法中資及國安議題，鎖定2018年1月17日金管會裁罰的違法中資任國龍一案，他持有大同18%股權必須限期6個月出清，大同公司派質疑任國龍將股票轉給關係人，認定市場派與任國龍有關。
大同股臨會爭議起因於6月30日大同召開股東會改選董事，公司派引用企業併購法第27條規定，逕自判定市場派掌握的53.32%股權無表決權及投票權，使市場派提名董事全軍覆沒，公司派則以約42%股權一舉拿下6席董事、3席獨董，在爭議聲中保住經營權。
不過，大同公司6月30日股東會的大獲全勝及如意算盤，不被政府相關部門接受，不但在股東常會後向經濟部申請董事變更登記被打回票，林郭文艷更因自行認定市場派股東涉及違法中資，剝奪股東權，遭金管會以特別背信罪向法院告發。
大同股東常會改選董事結果不被主管機關接受，經濟部核准大同市場派股東欣同、新大同兩家公司召集股東臨時會，重新改選董事。面對經營權可能拱手讓人的壓力，大同公司派依然續打違法中資策略。
大同聲稱欣同、新大同涉及違法中資，向政府機關提起訴願及停止執行核准召集股臨會的行政處分，並向行政法院聲請停止執行，但高等行政法院在10月5日駁回大同的聲請。
在股東臨時會前8天，金管會10月13日宣布查獲違法中資，持有大同股票約13萬張、持股約5.87%，是金管會第4度查獲大同的違法中資；不過，經濟部當天即表示，與召集大同股臨會的欣同、新大同無關，股東臨時會的召開不受影響。
大同公司派方面策略不變，依然緊咬違法中資；但公司派阻止市場派召集股臨會改選董事的行政及法律聲請均未被接受，在10月14日至16日間分別遭到行政院訴願委員會、台北地方法院、士林地方法院駁回。
公司派與市場派持續激烈攻防，大同百年經營權是否變天，端看今日股臨會直球對決結果。