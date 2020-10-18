影／大手牽小手　千人祖孫三代健康一起走

重陽節前夕，中華民國體育發展協會與彰美獅子會今（18）日於鹿港體育場舉辦大手牽小手健康一起走健走活動，有千人祖孫三代共同參與，活動路線延途經過鹿港小巷古厝古蹟，一起探索鹿港之美。

▲中華民國體育發展協會舉辦大手牽小手健康一起走健走活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

× ▲中華民國體育發展協會舉辦大手牽小手健康一起走健走活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

為弘揚孝道喚起社會大眾對愛老人議題的重視，並鼓勵民眾透過運動強健體魄，中華民國體育發展協會舉辦大手牽小手健康一起走健走活動，彰美獅子會會長賴協成表示，推動自主健康管理觀念，尤其現代人都活很久，保有健康的身體，才是愛自己也愛家人；祖孫三代健走活動就是希望不同世代的家庭成員，都要為自己的健康付出努力。

賴協成指出，自己本身是律師，對於現今網路發達，而常有不實的文章透過轉貼而背負法律的責任，因此在使用網路應懂得保護自己，尊重他人更是重要的課題，為提倡獅子會五大服務志業，以健行方式提倡節能減碳愛地球，宣導珍惜食物拯救飢餓，注意飲食遠離糖尿病，走出戶外減少使用電子3c產品，共同保護視力，同時為弘揚孝道喚起社會大眾對於家庭倫理道德的重視。

▲健走活動前做暖身操，活動筋骨。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

× ▲健走活動前做暖身操，活動筋骨。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

300-C3區國際獅子基金會協調長施進興提到，日行一萬步，健康有保固，獅子會長期致力於社會公益活動，期望親子家庭，能夠藉由本此活動一起宣揚百善孝為先之倫理道德，家有一老如有一寶，千拜萬拜不如對長輩說聲愛，小時候爸爸媽媽陪我們長大，現在換我們一起陪他變老。

中華民國體育發展協會會長施敏良說，希望透過千人健走活動，讓祖孫三代一起走出戶外，愛護彰化土地，也為鄉親帶來健康，本次活動結餘款逾22萬元將捐贈作為體育公益扶助基金，用於自強學生獎助學金及贊助體育選手。