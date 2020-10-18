影／大手牽小手　千人祖孫三代健康一起走

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影／大手牽小手　千人祖孫三代健康一起走

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-10-18 21:15:00

祖孫三代手拉手
▲中華民國體育發展協會於鹿港體育場舉辦大手牽小手健康一起走健走活動，祖孫三代手拉手，用足跡一起探索鹿港之美。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）
重陽節前夕，中華民國體育發展協會與彰美獅子會今（18）日於鹿港體育場舉辦大手牽小手健康一起走健走活動，有千人祖孫三代共同參與，活動路線延途經過鹿港小巷古厝古蹟，一起探索鹿港之美。
▲中華民國體育發展協會舉辦大手牽小手健康一起走健走活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）
▲中華民國體育發展協會舉辦大手牽小手健康一起走健走活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）
為弘揚孝道喚起社會大眾對愛老人議題的重視，並鼓勵民眾透過運動強健體魄，中華民國體育發展協會舉辦大手牽小手健康一起走健走活動，彰美獅子會會長賴協成表示，推動自主健康管理觀念，尤其現代人都活很久，保有健康的身體，才是愛自己也愛家人；祖孫三代健走活動就是希望不同世代的家庭成員，都要為自己的健康付出努力。
賴協成指出，自己本身是律師，對於現今網路發達，而常有不實的文章透過轉貼而背負法律的責任，因此在使用網路應懂得保護自己，尊重他人更是重要的課題，為提倡獅子會五大服務志業，以健行方式提倡節能減碳愛地球，宣導珍惜食物拯救飢餓，注意飲食遠離糖尿病，走出戶外減少使用電子3c產品，共同保護視力，同時為弘揚孝道喚起社會大眾對於家庭倫理道德的重視。

▲健走活動前做暖身操，活動筋骨。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）
▲健走活動前做暖身操，活動筋骨。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）
300-C3區國際獅子基金會協調長施進興提到，日行一萬步，健康有保固，獅子會長期致力於社會公益活動，期望親子家庭，能夠藉由本此活動一起宣揚百善孝為先之倫理道德，家有一老如有一寶，千拜萬拜不如對長輩說聲愛，小時候爸爸媽媽陪我們長大，現在換我們一起陪他變老。

中華民國體育發展協會會長施敏良說，希望透過千人健走活動，讓祖孫三代一起走出戶外，愛護彰化土地，也為鄉親帶來健康，本次活動結餘款逾22萬元將捐贈作為體育公益扶助基金，用於自強學生獎助學金及贊助體育選手。
 
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