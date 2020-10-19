碩畢生勇奪房仲新人王　邱晨逸投身不動產享百萬年薪

「我不走尋常路，而是選擇最適合自己的路！」在同學眼裡活潑又健談的邱晨逸，一直嚮往自由且有挑戰性的工作，退伍後加入不動產業，要用行動證明自己的價值。加入第二年開始年薪破百萬，單月最高收入達26萬，同年更奪下永慶房屋業務新人王的獎項肯定。

▲邱晨逸個性積極主動，計畫在三十歲時達成五子登科的人生目標。（圖／資料照片）

× ▲邱晨逸個性積極主動，計畫在三十歲時達成五子登科的人生目標。（圖／資料照片）

邱晨逸表示，就讀碩士班時就開始思索未來的人生方向，因為過去數份打工經驗，讓他更了解自己最想從事的是能獲得高薪、高成就感與兼顧生活的工作，所以在深思熟慮後，他選擇和同學們完全不同的職場方向。

回想剛踏入職場時的心情，邱晨逸坦言心裡難免會忐忑不安，好在公司提供業界最優渥的業務待遇，加上專屬師父和店長的帶領，幫助他專心學習、奠定基礎，從新人成長為「資產顧問」，現在的他有自信提供客戶最專業的買房與賣房資訊服務。人生第一份工作能走得如此順遂，邱晨逸最感謝的就是一路提攜他的店長：「店長除了教我如何把事做好，更教導我如何待人處事。」





平時熱心助人、與人為善的邱晨逸，結合房地產專業，協助有需要的客戶圓夢。回想某一次服務經驗，有位高齡近九十歲的老太太，因為對他陌生、沒有信任基礎，一開始態度相當保守與冷淡，但是邱晨逸不以為意，除了提供最新的房地產資訊外，也將老太太視為自己家中長輩一樣的關懷與協助，老太太觀察他一段時間後，發現他和其他品牌房仲不同的真誠特質，這時才放心委託他賣屋。交屋的那一天，老太太抱著邱晨逸直說感謝，而這一幕一直停留在他的腦海中，「為人圓夢」就是他從事經紀人工作最大的感動與成就感。



▲在店長和師父的指導下，邱晨逸(圖前右三)和團隊合作打拼，以優異績效爭取到出國獎勵。（圖／資料照片）

× ▲在店長和師父的指導下，邱晨逸(圖前右三)和團隊合作打拼，以優異績效爭取到出國獎勵。（圖／資料照片）

邱晨逸鼓勵求職者，一般人剛入行時總會遇見各式各樣的挑戰，有些求職者擔心沒客戶，有些人則擔心高工時。以他的經驗為例，在公司龐大的資源與強大的公司品牌魅力下，不僅客戶資料庫建檔齊全、客戶也會主動上門詢問，加上公司研發的創新科技看屋服務，經紀人工作效率好，自然也就做得越來越得心應手。





不僅如此，公司首創的彈性工作八小時，讓他兼顧家庭與工作。邱晨逸笑說：「只要跟店長事先說好，隨時都能運用彈性的休假時間！」對此，邱晨逸非常感謝公司的貼心制度，讓他能回饋一路陪伴他、為他加油打氣的家人。「我的目標是拿下明年度公司的海外旅遊獎勵，我要帶著家人看遍這個世界，一起享受人生！」

▲彈性工作八小時的公司制度，讓邱晨逸(圖後右二)在享受與家人出遊之餘，工作上還是能繳出亮眼的成績單。（圖／資料照片）