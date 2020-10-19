蘇貞昌拍板宜蘭至羅東鐵路高架 高鐵併直鐵考量
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-10-19 12:47:54
行政院長蘇貞昌今（19）日上午抵宜蘭視察宜蘭至羅東鐵路高架工程，他指示交通部給「宜蘭、羅東鐵路高架大大的加油」，形同已經拍板宜蘭至羅東鐵路高架化可行性評估通過，將朝下一階段「綜合規劃」邁進，至於高鐵與直鐵評估，如果覺得高鐵效益比較好，應兩案併同考量。
行政院長蘇貞昌今天在政務委員吳澤成、交通部長林佳龍等人陪同下抵宜蘭視察宜蘭至羅東鐵路高架工程，他在宜蘭後火車站旁的台鐵局機務段聽取鐵道局有關宜蘭羅東鐵路高架、東部快鐵及高鐵延伸相關簡報。聽完簡報之後，蘇貞昌致詞時特別以當年屏東縣為例，他說，當時高雄一個鐵路機廠移到屏東潮州，使得火車原本一天64班增加到166班，5分鐘火車通過3遍，平交道柵欄一直上上下下，一天一百多次，幾乎讓整個都市停擺癱瘓。因此，他深切了解箇中困難，蘇貞昌說，當時鐵路一段平的，一段高架，就好像搭雲霄飛車，他說，他上次當行政院長，就將高雄至潮州的鐵路全部高架，而宜蘭現在就是這個情形。
蘇貞昌說，讓宜蘭至羅東的鐵路高架，就不會一段平地又一段高架的情形，不會起起落落，而且可以讓整個城市縫合，底下多出來的土地空間又可以利用，沿途的火車站都都會送新的。至於高鐵延伸宜蘭，蘇貞昌表示，如果評估覺得高鐵比直鐵效益好，因為這要專案評估，所以只能說，「高鐵併同直鐵」進行整體考量。