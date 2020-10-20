開基斗六媽新興宮發送智慧科技香火袋　助千銀髮健康促進

為促進斗六市民健康，知名開基斗六媽新興宮大玩智慧時尚科技，發送千個「智慧科技香火袋」，今在新興宮主委賴建文、雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵、工業局智慧城鄉計畫辦公室副組長江燦元與智慧時尚總經理張育銓陪同下，歡迎斗六市65歲以上長輩報名領取，並承諾日行6666步促進健康，別在家中做「電視老頑童」。

▲雲林縣長張麗善(右三)率斗六市長林聖爵(左二)、新興宮主委賴建文(左一)與智慧時尚總經理張育銓(右二)，共同為「智慧科技香火袋」過香爐，祈求百年媽祖廟用最潮科技幫銀髮族促進健康。（圖/智慧時尚股份有限公司）

× ▲雲林縣長張麗善(右三)率斗六市長林聖爵(左二)、新興宮主委賴建文(左一)與智慧時尚總經理張育銓(右二)，共同為「智慧科技香火袋」過香爐，祈求百年媽祖廟用最潮科技幫銀髮族促進健康。（圖/智慧時尚股份有限公司）

張麗善指出，斗六市在開基斗六媽庇佑下，將擠身為全台知名的健康城市，同時，建構安心校園與安全社區一直是自己的信念，縣府今年再加碼於經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫「智慧村落共享天倫、雲林老幼樂融安全社區計畫」在斗六市及水碓村之重要路口、村里長辦公室、學校與寺廟等佈建智慧化感測接收器，並提供長者及學童配戴「雲林天倫D+卡」，藉由定位技術讓家人以Line獲知使用者位置，建構雲林老幼樂融的安心社區，讓銀髮長輩與幼童，能自由在社區活動，當不慎離開設定的守護範圍時，就能第一時間通報家屬尋人。

▲雲林縣長張麗善(中)強調，感謝新興宮結合時尚科技，發行「智慧科技香火袋」守護斗六，也感謝智慧時尚股份有限公司的鼎力相助，是台灣最嶄新的定位科技，落地在雲林推動健康促進。（圖/智慧時尚股份有限公司）

× ▲雲林縣長張麗善(中)強調，感謝新興宮結合時尚科技，發行「智慧科技香火袋」守護斗六，也感謝智慧時尚股份有限公司的鼎力相助，是台灣最嶄新的定位科技，落地在雲林推動健康促進。（圖/智慧時尚股份有限公司）

張麗善強調，感謝新興宮天上聖母的加持及林聖爵市長媒合，讓信仰的力量結合時尚科技，發行「智慧科技香火袋」守護斗六。於此同時智慧時尚（股）正著手測試智慧二代卡片，除了擁有「雲林天倫D+卡」的藍芽功能外，更包含提供GPS定位服務，發揮藍牙微定位與GPS衛星定位的雙模技術，且只要35天充一次電即可，是台灣最嶄新的定位科技，落地在雲林推動健康促進。





為提升斗六，林聖爵強調，只要有嶄新的科技或相關的補助，都會盡力向中央與縣府爭取，本次希望邀請1000名65歲以上的長輩領取「智慧科技香火袋」，可以在社區散步，就能累積點數，並用點數兌換智慧時尚(股)有限公司提供的精美禮物，不只促進健康，更有好康可拿。



▲智慧時尚總經理張育銓表示，正著手測試智慧二代卡片，除了擁有「雲林天倫D+卡」的藍芽功能外，更包含提供GPS定位服務，發揮藍牙微定位與GPS衛星定位的雙模技術，且只要35天充一次電即可。（圖/智慧時尚股份有限公司）

× ▲智慧時尚總經理張育銓表示，正著手測試智慧二代卡片，除了擁有「雲林天倫D+卡」的藍芽功能外，更包含提供GPS定位服務，發揮藍牙微定位與GPS衛星定位的雙模技術，且只要35天充一次電即可。（圖/智慧時尚股份有限公司）

經濟部工業局智慧城鄉計畫辦公室副組長江燦元指出，為在各縣市留下數位建置，升級為智慧城鄉，因此，前瞻基礎建設計畫-普及智慧城鄉生活應用計畫支持雲林健康促進議題，讓銀髮族「老老水、水水老」，同時，在媽祖庇佑下，斗六市將是台灣最大單一規模，運用最新穎的物聯網科技推動健康促進的城市，在未來5G時代，將是亞洲的學習焦點。

▲在開基斗六媽新興宮媽祖庇佑下發行的「智慧科技香火袋」，讓斗六市成為台灣最大單一規模，運用最新穎的物聯網科技推動健康促進的城市，在未來5G時代，將是亞洲的學習焦點。（圖/智慧時尚股份有限公司）

× ▲在開基斗六媽新興宮媽祖庇佑下發行的「智慧科技香火袋」，讓斗六市成為台灣最大單一規模，運用最新穎的物聯網科技推動健康促進的城市，在未來5G時代，將是亞洲的學習焦點。（圖/智慧時尚股份有限公司）

新興宮代表強調，本次1000個「智慧科技香火袋」，經過張麗善縣長與廟方親自過爐，對庇佑長輩與照顧信眾闔家平安，具備重要的意義，斗六新興宮自西元1796年開基至今已逾200多年，本次參與健康促進的智慧科技應用，代表媽祖廟與時俱進，用最新智慧技術展現守護地方的決心。