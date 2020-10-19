宜蘭鐵路高架化可行性研究　交通部拍板定案

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宜蘭鐵路高架化可行性研究　交通部拍板定案

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-10-19 18:50:10｜update2020-10-19 18:50:14

宜蘭鐵道
▲交通部長林佳龍今（ 19 ）日與行政院長蘇貞昌前往宜蘭視察鐵路高架化，正式核定宜蘭鐵路高架化的可行性研究。（圖／交通部）
交通部長林佳龍今（ 19 ）日與行政院長蘇貞昌前往宜蘭視察鐵路高架化，正式核定宜蘭鐵路高架化的可行性研究，林佳龍表示，未來配合高鐵延伸宜蘭、宜花東快鐵，打造宜蘭成為串連北台灣和東部軌道路網的樞鈕和門戶，未來也將進一步推動環島高快速鐵道路網。
交通部長林佳龍表示，鐵道建設可以落實完整的國土規畫，促進區域均衡發展，而宜蘭鐵路高架化，將配合高鐵延伸宜蘭、宜花東快鐵，打造宜蘭成為串連北台灣和東部軌道路網的樞鈕和門戶。
林佳龍指出，行政院支持高鐵延伸宜蘭方案，雖然和北宜直鐵相較下路線較長，但這條替代路線可避開翡翠水庫集水區、減少直鐵方案的建物拆遷工作，且行駛時間短、運輸量大，整體效益較高。交通部將加速完成評估規畫，推動環島高快速鐵道路網。
林佳龍說，國土均衡發展，交通是關鍵。交通部運研所今年完成了 10 年運輸政策白皮書，完整規畫全台的鐵道路網，打造 6 小時生活圈。這不只是為宜蘭人，也為台灣人，為全世界的旅客，讓台灣觀光運輸暢行無阻，成為更進步的鐵道國家。
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