名家論壇》鳴影品／《無聲》受害者的地獄迴盪：誰是壞人

《無聲》講的不光只是校園性侵案，還有一股集體霸凌的弱勢沉默螺旋，一片教育體制暗嵌官僚利益的盤根錯節，以及一群聾人學生所代表著無數被社會忽略的微弱聲音，微弱到他們再聲嘶力竭也只有喉嚨震顫的聲音，甚至最後劉子銓好不容易逼急了丹田激出僅有的一句「我們不是壞人」；這又是故事背後延伸出的另一聲巨響，在既是受害者又是加害者的地獄迴盪。
曾執導《天黑請閉眼》的柯貞年以此片提名本屆金馬獎最佳新導演，不只大膽直入這沉重且複雜的多層議題中剖析有力，尤其要調教劉子銓、陳姸霏、潘親御以及韓星金玄彬這批年輕演員們，讓他們從「聽人」變成僅以手語和眼神表情取代口語表演的「聾人」，甚至連周邊學生群都全部引導在近似的溝通互動頻率裡，皆是難度。
電影固然不見得比真實社會案件駭人；但這部片顯然並非只想呈現單一改編事件，劇情鋪疊愈到後段，你愈發現牽扯其中的一大群主要角色們，誰是單純的受害者？誰真的是全然的加害者？哪些站在受害之姿時卻又不得已主動或被動同時也都參與了加害？甚至在無法透徹理解的時候，哪些旁觀者其實也都是共犯之一。
鏡頭拉闊籠罩渺小的他們，又逼近凝視他們噤聲的淚，拉了又扯。這是一部你可能在觀影結束後暫時發不出聲音，但沉重呼吸裡會冒出許多思緒的電影。
因為對白大量減少，相形之下，「聲音」反而顯得凸出。要呼應聾人配戴助聽器的感受，有時候是抽離空氣般的安靜、有時是混淆方向性的嘈雜、有時如心跳只在耳朵裡的轟隆強烈。一場在菜市場撞掉助聽器的聲音驟然變化是一個明顯對比。菜市場和火車站的戲，都是凸顯故事裡，聾人不願孤立於聽人世界的實例，電影院又一例雖較有設計痕跡，但仍達到教人省思的功能。
我喜歡這部配樂。盧律銘在《返校》之後，再次用大量非旋律式的效果音拼接出飽滿驚悚，尤其應和聾人們的處境，使用許多「人聲」當做「樂器」，那些突如其來的「噓」聲以及口部吸與呼的氣音，如切割的人聲高音交雜在變奏琴弦，或碰撞敲擊之中，更顯慌張惶恐。後段哀傷湧洩，鋼琴和弦樂一同哀鳴；最後一切彷彿隨著收尾戛然而止無聲，但又是不安急促的蟬鳴唧唧……
《無聲》稱得上是近來難得整體表演完成度高之作。劉子銓想要勇敢卻又不時閃爍的眼神，一直衝撞依然沒被聽見的憤慨，從一個轉學生的視角，引領觀眾挖掘秘密，他的詮釋毫不生澀。陳姸霏做為關鍵之角，從天真活潑到撕心裂肺，她的翻攪掙扎總能讓人跟著糾結，她的柔軟嘻笑到砰然重挫可以轉瞬一氣呵成，眼淚能有強勁渲染力。
韓國製造的金玄彬因為角色故事背景設定，後段展現了沒有聲音卻震耳欲聾的爆炸力；那一幕血色畫面，連看慣靈異驚悚恐怖片的我都突然像被刺了一刀。
飾演學校老師的劉冠廷，角色雖可正常說話，但他花了許多氣力投入在手語展現，那不只比畫，得在振臂舞指間融入層層情緒，對已是金馬男配角的他而言又是新的表演挑戰；在跟聾人學生們多場論及傷痛的戲，他有時甚至比當事學生有更濃烈的情緒釋放，出現些微的對比。
另外，校長楊貴媚用抑制的理性模糊是非善惡尺度的表演，是強力助燃劑；戲分不多的張本渝、太保和潘親御都各自立體。
預告一直說他們只是在玩；但那個舉起兩根手指在左右兩側搖晃的動作，甚至是所有學生同時舉起兩隻手掌一起搖晃的畫面，看在不明就理的外人眼中，頓時像極了邪的招喚。
在角落偏室，在校車後方被吊掛校服隔絕坐如針氈的椅，有微光卻不得眷顧，只在心將瀕死之際才一瞥仙姑笑顏，可是幻影再美也於事無補；信仰與信任，哪個才能實質正義救贖。
結尾最後一幕，有別台北電影節放映版本，導演在不影響劇情下決定略微修剪，砲擊力更加猛烈。
不是說天黑閉眼，你就以為真的能感受盲人的世界。我覺得《無聲》至少能讓人們再更近一點看見聾人受苦為難的一面。如果能再牽引更多設身處地的聯想，關於更多值得被看顧的人們，哪怕只是更近一點都好。
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
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