跨區域整合 中山大、澎縣府將合作提升離島醫療
記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-10-20 19:04:28
澎湖縣政府20日與國立中山大學簽署合作協議書，雙方未來將針對人才培訓、產官學合作等面向進行交流合作，縣長賴峰偉表示，中山大學公共事務管理研究所開設澎湖班大大提升澎湖公私部門的人才素質，這次期盼透過簽署合作協議，針對在地醫療人才培育、在職醫師增能等方面，與校方建立官學合作。
賴峰偉表示，澎湖縣資源相較其他縣市長期較為不足，但今年雜誌民調，澎湖在醫療面向施政成績增加18個百分點，增幅全國居冠，與醫院合作引進高知名度醫師駐診，期望未來能借重學校寶貴的學術經驗，協助公共政策、公衛醫療及前瞻性計畫的品質，提升地方政府治理效能。賴峰偉說，中山大學公共事務管理研究所開設澎湖班已20周年，為國立大學於離島設立研究所班別首例，為澎湖培育87位碩士，開啟新公共管理開端，也讓公共事務的實務參與、地區發展與公民社會等觀念生根茁壯，期盼中山大學與縣府持續互相合作，讓澎湖教育向上提升，發揮島嶼人才素質的正能量。
立委楊曜表示，南部地區長久缺乏國立教學醫院，醫療人才往中北部流動，未來中山大學醫學院學士後醫學系的成立，期盼改善偏鄉離島醫療環境，提升澎湖醫療品質，善盡社會責任。老家是馬公案山的傑出鄉親鄭英耀校長表示，此次中山大學與澎湖縣政府簽署合作協議，期望開啟與地方政府間跨域治理與合作的契機，整合高雄、屏東、台東與澎湖各城市間優勢互補合作與特色化發展，中山大學電機系打造全球第一套「非接觸式生理感測系統」，可24小時遠距偵測患者的呼吸、心跳及體溫，能協助醫院遠端監測病患生理情形，降低交互傳染風險，中山大學並設有「毒藥物暨生醫快篩研究中心」研發雷射大氣質譜儀，1分鐘內可從患者皮膚和體液測出毒藥物種類，已應用在臨床急診毒物醫療。