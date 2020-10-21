大同股臨會今對決　公司派喪失主場優勢

經濟部駁回大同公司派變更董事登記，也核准大同公司外部股東召集股臨會，由市場派欣同投顧董事長林宏信擔任股臨會主席。他強調，除了金管會日前查獲持有大同約5.87%股權的中資將刪除其投票權外，其他股東都可以投票改選董事。相較於6月30日股東常會由公司派自行認定刪除投票權，此次股東臨時會的董事改選，投票過程應會相對單純。
至於在股東常會中出現大批「黑衣人」的景況，當時除公司派的黑西裝糾查隊外，市場派其實也有委託保全公司人員到場預防萬一，屬於備而不用、壯大聲勢的功能。至於明天股東臨時會的現場，並不是大同總公司，公司派並無「主場優勢」，外界推測雙方應該還是會安排保全人員維持秩序。
業界人士指出，「拖延戰術」或許是公司派在股權不如市場派時可能出現的戲碼，如透過多次發言、提臨時動議，或質疑程序瑕疵等方式拖時間，杯葛議事進行及董事改選；但因股臨會只有改選董事一件議程，因此主持會議的林宏信可能先滿足公司派的需求，在不拖延太久的情況下，以主席身分主導完成董事改選程序。
在董事改選完成後，若公司派拚到董事最高票，將握有召集董事會權力，有可能藉故拖延15天才召開；環群商務法律事務所律師龔新傑表示，公司派若要在15天內向法院聲請董事改選無效、並獲裁定的機率不高。
他分析指出，大同公司派在股臨會改選董事之際，應力拚獨立董事席次，再由獨董召集股臨會再次重新改選董事的可能相對較高；但這只是理論推測，因為林郭文艷能否在大同經營權變天之後，還有實力聯合其他股東再拚一次董事改選，仍是未知數。
不過另有律師認為，大同股臨會改選董事，若公司派席次較少，被迫得讓出經營權，推測應會向法院提出董事改選無效之訴，但能否被接受又是另外一回事；除非大同一向主張的違法中資策略奏效，金管會又再查到新的中資持有大同股票，林郭文艷陣營也順勢掌握機會，獲法院裁定為違法中資，進而認定股臨會董事改選無效。