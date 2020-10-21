來不及來台灣治療！港星妻罹患罕見癌症離世

49歲的港星林子博與太太Shirley（董燕君）結婚多年，育有一對兒女，一家4口和樂融融。Shirley去年4月罹患罕見癌症（平滑肌肉瘤）第4期，林子博除了一路陪在太太身邊之外，還曾想讓她到台灣接受治療，未料因為疫情而受阻， 他今（21）日宣布太太不敵病魔離世。

林子博上月在臉書上透露Shirley在過去這一年，一直透過化療及鏢靶治療對抗病魔，不過自今年8月起，她的身體情況出現急劇惡化，體內腫瘤不斷脹大，而癌細胞更四處擴散，除了行動只能靠輪椅外，甚至連進食都出現嚴重困難。無法負擔龐大的醫療費用的夫妻倆，當時內心備感徬徨，經過商量後，決定公開銀行帳號募款，希望大家能幫忙，讓太太飛到台灣接受治療。

不過由於新冠肺炎疫情影響，Shirley只能留在香港治療，但最後仍不敵病魔，林子博今天就在臉書上難過寫下：「外父外母（岳父岳母），請原諒我沒有好好照顧你們的女兒，你們已團聚了嗎？」字裡行間能看見許多不捨，但林子博仍堅強表示會照顧好孩子讓太太放心，也希望她能一路好走，貼文曝光後讓許多網友為之鼻酸。（編輯：侯家瑜）

▲林子博宣布太太離世。（圖／林子博臉書）