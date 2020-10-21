台灣又輸出確診病例！日本通報：竟出現不到1歲的男嬰

中央流行疫情指揮中心今(21)天召開例行記者會表示，近日接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國檢出3例自我國入境之COVID-19(新冠肺炎)抗原陽性個案，分別為未足歲男嬰(案1)、30多歲女性(案2)及1歲男童(案3)，且都是本國籍。

指揮中心指出，案1父母長期在日本工作，今(2020)年1月隨父母一同返國，因父母預計再次前往日本工作，在10月10日在國內自費檢驗結果為陰性，個案10月12日入境日本，迄今無症狀，於機場採檢鼻咽樣本，因檢出抗原陽性收治住院，其父母無症狀，檢驗結果為陰性。

指揮中心表示，案2因預計前往日本工作，曾於10月12日在國內自費採驗核酸結果為陰性。個案10月14日出境至日本，於日本機場進行抗原檢測結果為陽性；個案離台迄今均無症狀，目前於日本防疫旅館隔離中；10月20日核酸檢驗結果為陰性。

指揮中心指出，案3父母長期居住日本，個案今年1月與母親一同返台(父親於2月入境)，在台期間曾於9月28日出現發燒、呼吸道症狀就醫，10月5日症狀緩解，10月14日與父母前往日本，於入境時採檢鼻咽樣本，因檢出抗原陽性收治住院，其父母無症狀，檢驗結果為陰性。

指揮中心表示，衛生單位已匡列3人在台接觸者共155人，應採檢147人，其中114人僅採驗核酸，結果均為陰性，其餘33人採驗核酸及血清抗體均為陰性。

另外根據指揮中心監測資料顯示，全球累計40,773,626例確診，分布於188個國家/地區；病例數以美國8,396,477例、印度7,597,063例、巴西5,273,954例、俄羅斯1,431,635例及阿根廷1,018,999例為多；另全球已有1,126,191例死亡，以美國224,447例、巴西154,837例、印度115,197例、墨西哥86,338例及英國43,967例為多。

指揮中心今天也表示，韓國近期疫情趨緩，已連續4週達中低風險分級標準，因此即日起將該國增列為中低感染風險國家。各國感染風險級別最新名單如下：

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