台灣又輸出確診病例！日本通報：竟出現不到1歲的男嬰

指揮中心表示，案2因預計前往日本工作，曾於10月12日在國內自費採驗核酸結果為陰性。個案10月14日出境至日本，於日本機場進行抗原檢測結果為陽性；個案離台迄今均無症狀，目前於日本防疫旅館隔離中；10月20日核酸檢驗結果為陰性。
指揮中心指出，案3父母長期居住日本，個案今年1月與母親一同返台(父親於2月入境)，在台期間曾於9月28日出現發燒、呼吸道症狀就醫，10月5日症狀緩解，10月14日與父母前往日本，於入境時採檢鼻咽樣本，因檢出抗原陽性收治住院，其父母無症狀，檢驗結果為陰性。
指揮中心表示，衛生單位已匡列3人在台接觸者共155人，應採檢147人，其中114人僅採驗核酸，結果均為陰性，其餘33人採驗核酸及血清抗體均為陰性。
另外根據指揮中心監測資料顯示，全球累計40,773,626例確診，分布於188個國家/地區；病例數以美國8,396,477例、印度7,597,063例、巴西5,273,954例、俄羅斯1,431,635例及阿根廷1,018,999例為多；另全球已有1,126,191例死亡，以美國224,447例、巴西154,837例、印度115,197例、墨西哥86,338例及英國43,967例為多。
指揮中心今天也表示，韓國近期疫情趨緩，已連續4週達中低風險分級標準，因此即日起將該國增列為中低感染風險國家。各國感染風險級別最新名單如下：
1.低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島。
2.中低感染風險國家/地區：新加坡、香港、澳洲、柬埔寨、韓國。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。