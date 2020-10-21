中天換照案傳出多套劇本 鄭運鵬：放話的人請自重
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-21 13:45:58
國家通訊傳播委員會26日將針對中天換照案召開聽證會，現在傳出民進黨政府多套劇本。對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬受訪表示，他懷疑是放話施壓，他認為這種運作很不可取，「這些放話的人請自重」。
鄭運鵬指出，對於新聞台的審查方式，從前總統馬英九執政到現在沒有改變過。6年前國民黨執政期間的審查，中天就被NCC要求的很多行政條件，沒有確實履行，這幾年更有很多新的狀況被檢舉，他希望各界尊重NCC的獨立聽證和審查。鄭運鵬說，現在很多有關經營權的傳聞，他認為都是有心人為了施壓NCC刻意放出來的預防針，從他們提出的劇本，過去也從來沒有實現過，可見得就是故意放話施壓。
鄭運鵬表示，放話的人有過去的總統府官員、也有過去NCC的委員，他認為這種運作很不可取，這些放話的人請自重。
鄭運鵬也強調，NCC委員獨立行使職權，他們怎麼決定，自己也要面對社會和輿論的壓力，他們沒有必要幫執政黨扮黑臉當壞人。對於中天換照案，民進黨立委陳亭妃說，中天的事件現在好多個版本，也傳出很多媒體報派的方向，她覺得這就僅止於報派，都不是很成熟的一些訊息。NCC是獨立機關，就讓NCC做最後的裁定，民進黨是尊重獨立機關的。