廣編／2020遠百超強週年慶　必買攻略快筆記

2020遠東百貨超強週年慶強檔巨獻從9月24日台中登場後，全台分店接棒給出超強週年慶回饋！回饋夠水準、商品超吸睛，還不趕緊衝一波買起來！

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2020遠東百貨全台超強週年慶列車9月24日從台中出發，接續第二棒遠百信義A13 10月8日及第三棒新竹大遠百10月15日開跑後，屢創佳績，各店推出限量優惠獨家商品再加上遠百週年慶滿千送百的優惠，讓消費者大喊買不夠。沒關係，旋即Mega City板橋大遠百、遠百桃園、遠百嘉義、高雄大遠百於10月22日即將接棒啟動，10月29日遠百寶慶、遠百花蓮、台南大遠百加入，11月12日由遠百板橋中山壓軸登場，希望讓所有消費者都能買到心中夢幻及超值商品，多重回饋加上購買攻略保證來一趟遠百週年慶絕不虛此行！

遠百週年慶全台優惠





搶攻後疫情時代商機，全台總動員，化妝品、內睡衣當日單筆滿2,000元送200元，百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，大家電當日單筆滿萬送千，大家電單筆滿10,000元送1,000元，數位3C(含APPLE)、MUJI無印良品刷9大銀行指定信用卡單筆分6期刷滿10,000元也可獲贈500元十足抵用券，享5%回饋，13大銀行全館單筆分期刷6,000元送250元，以優質商品、優惠價格，一定要讓大家買得開心。





HAPPY GO紅利回饋





週年慶檔期持HAPPY GO卡和身分證件即可申辦點數換現金紅利，200點贈100元紅利券、500點換250元紅利券、1,000點換500元紅利券，點數越多換越多。





首12日13大銀行加碼





女裝、女用品、男&童裝、家用13大銀行當日單筆刷滿8,000送200 國際精品/黃金/化妝品/內睡衣/沐浴精油/MUJI/提貨券/抵用券/紅利券及部分專櫃除外。兌回女裝女用贈送於男童裝、家用、精品消費十足抵用部分專櫃除外，男童裝家用贈送於女裝、女用品、精品消費十足抵用部分專櫃除外。





板橋大遠百祭出史上最優惠活動





即日起至11月22日有驚喜大抽獎活動，持遠東百貨APP全館當日單筆消費滿5000元即可獲得乙組電子抽獎序號，有機會抽中iRobot Roomba i7+掃地機器人(價值58000元)、Oris Artelier指針式日曆星期錶(價值50000元)、PHILIPS新一代健康氣炸鍋(價值8990元)。買越多中獎機會越高。因應疫情，民眾無法開心出國，只要到板橋大遠百就能以機場優惠價輕鬆購入夢幻逸品。看好精品、化妝品、家電業績，尤其化妝品今年增加la prairie、LAURA MERCIER、NARS等生力軍，男裝新登場Adidas Originals、Garmin、VANS等等青少年熱門品牌。10月22日發燒上市的LANCOME超未來肌因賦活露115ml價值11500元，推薦價6480元。





遠百桃園祭出美食買一送一





10月22日起週年慶攻占桃園人美食地圖「食」力堅強，於週慶前進駐「大河屋」日式燒肉，首四日(10月22日-10月25日)更推出無敵海鮮盛合丼即贈鹽蔥雞腿丼乙份(午、晚餐各限量50份)。另外以雲南貴州米粉起家的「鑫花溪」，首二日(10月22日、23日)推出店內用餐指定商品買一送一，10月24日至10月25日四人同行一人免費贈最高價餐點。讓消費者為之瘋狂的平崎吐司也來到遠百桃園快閃，10月22日至11月1日於1樓大門口販售，每日限量100條。





此外，遠百桃園2F、4F女裝樓層也大幅度改裝，引進設計師女裝溫慶珠、葉珈伶、CRY、POUDOUDOU等，另外蘋果推出iPhone12搭配滿10000送500享5%回饋，想換手機可以趁週年慶期間入手。





因應疫情，遠百桃園投入大量資源讓顧客可同步在線上透過facebook直播，觀看週年慶強力商品，透過線上購物滿5000現折500下單，也呼籲民眾下載遠百APP，可直接兌換抵用券省去排隊時間，還能在APP內將HAPPYGO點數兌換紅利券，讓購物更安心便利。





遠百嘉義限量美食帶回家





遠百嘉義週年慶首四日獨家甜點加購價活動首次登場！HAPPY GO卡加全館當日單筆滿1,000元發票，至B1異國美食館，10月22日、10月23日台中知名時境檸檬塔9入加購價只要249元，10月24日、10月25日阿默荷蘭貴族手工蛋糕只要199元就能帶回家，每日限量100份。





高雄大遠百請你住頂級飯店

除了週年慶原有優惠及回饋外，另外舉辦從即日起至11月25日止的抽獎活動，只要HAPPY GO卡友全館當日單筆消費滿2,000元可偽出國輕奢時尚-----頂級飯店住宿券大抽獎，有機會體驗猶如偽出國的浪漫之旅。