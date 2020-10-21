拜登次子和未成年人有不當關係？川普前律師稱筆電有證據

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朱利安尼並沒有透露郵件發送的時間，或是照片拍攝的時間點，但他在節目上暗示大約是 3 年前。朱利安尼還說，目前只能瀏覽電腦硬碟約一半的內容，從現有的資訊來看，拜登把杭特當作白手套，接收了外國 5 成的賄款，其中有郵件稱，一年拿到中國人 1000 萬美元匯款的「大人物」指的就是拜登，朱利安尼說拜登「他把美國賣給了中國」。
朱利安尼向《新聞極限》稱，他向前紐約警察局長凱里克（ Bernad Kerik ）提供了相關資料，並稱德拉瓦州新堡縣（ New Castle Country ）的警察已經拿到了硬碟或者筆電。但根據德拉瓦州《新聞誌》（ The News Journal ）FBI 該州辦公室的發言人，並未證實這類調查的存在；然而，州總檢察官辦公室發言人馬歇爾（ Mat Marshall ）卻表示，朱利安尼的人員確實有將類似硬碟、筆電的東西交給警方。
目前拜登和杭特都沒有正面回應有關筆電相關的傳聞，總統川普及共和黨人則是全力攻擊杭特可能的貪腐問題，川普在亞利桑那州的造勢大會上調侃杭特爆出醜聞後一直隱身，並將杭特的筆電形容是「來自地獄」，如同 2016 年的韋納事件。該起事件演變成 FBI 重啟對希拉蕊的電子郵件展開調查，成為選舉中川普打敗希拉蕊的原因之一。
美國主流媒體幾乎沒有報導朱利安尼的爆料，不少評論認為朱利安尼並非可靠的消息來源。上個月（ 9 月）朱利安尼被美國財政部制裁，同樣被制裁的還有先前參與爆料杭特與烏克蘭能源公司 Burisma 的議員德卡奇（ Andrii Derkach ）。財政部聲明指，德卡其多年來一直是活躍的俄羅斯間諜，透過朱利安尼影響川普，並且聯手打擊拜登，企圖破壞 2020 年總統大選。
由於 2016 年「假新聞」（ facke news ）充斥網路，深深影響大選，三大社群軟體：YouTube、臉書、推特也對杭特的相關內容，實施鬆緊不一的管制。YouTube 幾乎沒有做出限制，但推特在《紐約郵報》報導一出，立刻禁止轉發相關推文，白宮新聞秘書麥肯尼（ Kayleigh McEnany ）也因為轉發《紐約郵報》的報導直接被刪除帳號。臉書也表示，將會配上事實查證連結，並在此事被證實前，有限度的縮限消息在平台上傳播的效率。