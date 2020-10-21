中職／戰況緊急不顧明天還要先發 索沙請纓：讓我上！
中職／戰況緊急不顧明天還要先發 索沙請纓：讓我上！
記者黃建霖/新北報導
calendar_today2020-10-21 22:37:23
富邦悍將今天以4:2險勝樂天桃猿，拿下關鍵一勝，目前以半場勝差在下半季領先。除了先發投手邦威之外，後援的陳仕朋及陳鴻文也發揮出色，全隊眾志成城，以球隊奪勝為第一目標，甚至連明天先發索沙都被這情緒給感染，自動請纓上場。
邦威今天6局送出10次三振，僅丟掉2分，為富邦的領先打下了堅實的基礎，之後陳仕朋接手，撐完7、8兩局也沒有丟分；但他第9局上來續投，在抓到一個出局數後，卻連被敲2安後退場。所幸陳鴻文展現「終結者」本色，上來救火連飆2K，助富邦化解危機。賽後總教練洪一中表示，「像這種關鍵賽事，每個人都把自己的心理建設好了，每個人都可以上。剛剛索沙還和我說他可以上，我和他說：『你明天先發耶！』他回說：『明天我還是可以先發！』每個人都想為球隊貢獻。」至於今天中繼有功的陳仕朋則是說：「教練團上禮拜就告訴我在牛棚待命，收到了這個任務就是把它做好。可惜沒能把3局投完，但比賽就是這樣，大家互相幫忙，把比賽守下來最重要。」