美宣布18億美元對台軍售 國防部：有助台灣建立自衛戰力
美宣布18億美元對台軍售 國防部：有助台灣建立自衛戰力
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-22 07:38:24
美國政府於美東時間21日一次宣布3筆對台軍售案，包括海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、F-16戰機新式偵照莢艙等，總值約18.113億美元（約新台幣543億元）。國防部今(22)日表示，美國政府於美東時間10月21日就「海馬士系統」等3項18億1,130萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。
國防部指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。美國本次對台軍售的武器裝備，有助於台灣建立自我防衛的可恃戰力，強化不對稱戰力發展，國防部表達誠摯的感謝。國防部強調，所有對外軍事採購，均須獲得立法院同意並配賦預算後，方得簽署發價書並執行後續採購，俾依期程如質如預算獲得所需武器裝備。國防部進一步表示，此次軍售顯示美方對於印太區域與台海戰略位置的重視，積極協助我國強化整體防衛戰力，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域和平穩定。這是美國總統川普上任後第8次對台軍售。不過，之前外媒報導傳出的MQ-9「海上衛士」無人偵察機與岸置魚叉反艦飛彈，並不在這次的軍售名單中。駐美代表蕭美琴日前在美國智庫演說中，證實我國爭取美國出售岸置魚叉反艦飛彈。