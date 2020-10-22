美宣布18億美元對台軍售　國防部：有助台灣建立自衛戰力

美國政府於美東時間21日一次宣布3筆對台軍售案，包括海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈

（SLAM-ER）

、F-16戰機新式偵照莢艙等，總值約18.113億美元（約新台幣543億元）。

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這是美國總統川普上任後第8次對台軍售。

不過，

之前外媒報導傳出的MQ-9「海上衛士」無人偵察機與岸置魚叉反艦飛彈，並不在這次的軍售名單中。駐美代表蕭美琴日前在美國智庫演說中，證實我國爭取美國出售岸置魚叉反艦飛彈。