聯電涉侵害營業秘密 恐遭罰6千萬美元
記者許家禎/綜合報導
calendar_today2020-10-22 10:22:43
2018年11月，美國司法部向聯電、中國大陸福建晉華兩家公司提出告訴，認為涉嫌共謀竊取美光科技的營業祕密。而聯電今（22）日上午公告，公司和美國司法部各自向法院提出解決方案相關的建議量刑書狀，書狀內容包含請求法院處以較輕的罪名及罰金美金6000萬元（約新台幣超過17億元）。而今早聯電股價漲1%以上，來到31.7元附近。
聯電今早公告指出，被美國司法部起訴之侵害營業秘密等罪名案件，將持續跟美國司法部商討可能的解決方案，期望在最短的時間內達成結論。公司預期法院近日開庭審理本案。為此，聯電和美國司法部各自向法院提出解決方案相關的建議量刑書狀，書狀內容包含請求法院處以較輕的罪名及罰金美金6000萬元。根據雙方的討論，合理預期之可能解決金額為美金6000萬元，惟此解決方案尚待法院核准。此案件當時引起爭議，市場預期可能遭罰10億美元，不過聯電提出的6000萬美元已較預期少很多。由於在5G需求增溫下，以及美方制裁中芯國際，使8吋晶圓代工產能火熱，市場也傳出聯電將調漲8吋晶圓代工價的消息，因此昨（21）日聯電股價高漲一度來到32.65元，而今日股價持續強勢，早盤最高來到32.25元，6000萬美元罰金消息一出，股價稍稍走弱，來到31.75附近，漲幅在1%上下。