拜登批評爆料者應感到慚愧　否認次子利用自己的名聲牟利

我是廣告 請繼續往下閱讀
向威斯康辛州當地媒體表示，朱利安尼（ Rudy Giuliani ）極力在選舉中對拜登家族的抹黑，現在根本就沒有證據，且絕大多數的情報人員都說朱利安尼的指控缺乏依據，他應該為自己感到羞恥。
《福斯新聞》報導引述 2019 年杭特接受《 ABC News 》採訪時的回應，當時他被問到「如果你不姓拜登，你覺得還有可能成為（烏克蘭能源公司） Burisma 的董事嗎」？杭特回應「我不知道。可能不會。如果我不是姓拜登，我的生命中很多事情可能根本不會發生」。
川普的競選顧問米勒（ Jason Miller ）19 日表示，川普將會在 22 日的辯論中，針對拜登父子與烏克蘭企業的問題提出質疑。在辯論會前，拜登競選活動發言人向《福斯新聞》發表聲明，川普執迷極右翼的陰謀論，只是強化了拜登團隊的說法：因為防疫失當，川普是經濟大蕭條以來表現最糟糕的總統，現在他被迫要逃離這些紀錄。這些對拜登的抹黑，也是川普資助俄羅斯的假情報攻擊。
歐巴馬在 21 日的造勢活動中，質疑川普的稅收政策以及對新型冠狀病毒（ COVID-19 ）的疫情處置，認為川普任期內不只改變了其他國家對美國的看法，也改變了美國國民對政治的觀點。歐巴馬說「我從不認為川普會延續我的理想和政策，但我確實為美國著想」並批評，川普只為了自身和親友的利益做事。
歐巴馬也對川普近日爆出有「中國秘密帳戶」提出質疑「有可能嗎？試想看看如果我在競選連任期間有中國秘密帳戶，《福斯新聞》（ Fox News ）會放過我嗎？他們可能會稱我為北京巴里（ Beijing Barry ）」。《福斯新聞》被認為偏向保守派，與共和黨政治人物關係良好。
賓州選舉人票為 20 張，一直以來政治傾向左傾，而且又是拜登的出生地，然而上屆選舉卻被川普險勝，打破民主黨的「藍牆」。雖然拜登在賓州民調領先，但與川普的差距有縮短，今年民主黨能不能拿回賓州備受矚目。歐巴馬在先前的訪談中回憶 2016 年大選最後一天，他形容，很多人都待在家中，自滿地認為（民主黨）不會輸，但這次絕對不能再重道覆轍。民主黨人認為，歐巴馬站台來說是個助力，有利於鼓勵非裔民族、拉丁裔民族以及年輕的選民出來投票。