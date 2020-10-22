曹西平瓷器遭打臉「200元淘寶貨」　失控怒摔亡友寶物

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雙方一開始就充滿火藥味，鑑定到最後1件寶物「貓頭鷹瓷器」時徹底失控，曹西平提到這是很好的朋友送的，知道他早上6點才睡，作息跟貓頭鷹很像才會送他，曹西平還對秦老闆說：「這個東西是很有紀念價值的，送我這個東西的人已經往生了，所以你不要給我亂估價！」結果秦老闆鑑價只估了200元，讓曹西平當場把貓頭鷹搶過來，重重丟在桌上：「什麼200元！你給我亂估價！」
秦老闆還火上加油說：「這個在淘寶買大概就是200元至250元，比較大隻一點的是300元而已。」曹西平聽完當場大怒：「那就不要算了啦！」將貓頭鷹直接摔碎到地上，火力全開飆罵現場，連製作單位也出來緩頰，最後曹西平更是拿起包包就直接走出攝影棚，讓主持人丁靜怡在一旁嚇到無措問說：「貓頭鷹還可以修復嗎？」
原來這一切都是為了整丁靜怡，曹西平離場後拿著生日蛋糕再度走進來，讓丁靜怡看見再也忍不住崩潰落淚說：「我要嚇死了啦！我都嚇到沒聲音了！」還語無倫次地說：「曹大哥你真的沒有生氣喔！你真的確定喔！」當曹西平請她許下生日願望，丁靜怡說：「第一個願望我希望曹大哥健健康康的，你不要再計較那個貓頭鷹了，它真的破了，是絕對修復不好的！然後你不要生氣，真的不要生氣！」