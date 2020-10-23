美參院司委會通過 傳喚臉書、推特執行長
中央社
calendar_today2020-10-23 07:09:03
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）在推特與臉書平台決定封鎖紐約郵報有關民主黨總統候選人拜登之子的報導後，美國聯邦參議院司法委員會今天表決通過，將傳喚這兩家社群媒體的執行長。
在一致力挺下，12名共和黨議員批准這項動議。司委會的10名民主黨議員因杯葛最高法院大法官提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）的提名案而未出席。司委會主席葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，如果推特執行長杜錫（Jack Dorsey）與臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）不自動出席作證，他希望傳票能讓司委會獲得一些手段，以確保取得他們的證詞。
紐約郵報（New York Post）日前在報導中聲稱，取得一台拜登（Joe Biden）之子韓特（Hunter Biden）丟棄的電腦，並稱電腦中存有涉及拜登父子在烏克蘭商業事務的資訊。不過臉書與推特均以這些報導散佈不實訊息為由，決定限制用戶轉貼新聞連結。保守派對此大為光火，砲轟臉書和推特此舉實為有黨派偏見的審查制度。（譯者：徐崇哲）1091023