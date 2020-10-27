疫苗接種不良反應釀四死？莊人祥：將維持接種政策
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-27 14:26:34｜update2020-10-27 15:03:31
近日來，韓國接種流感疫苗後死亡案例頻傳，國內也傳出有男子接種10天後，被送進加護病房急救，為了釐清民眾疑慮，疾管署今(27)天召開例行記者會時，發言人莊人祥表示，昨(26)日晚間召開衛生福利部預防接種受害救濟審議小組及傳染病防治諮詢會專家諮詢會議，對於近日韓國發生多起疑似接種流感疫苗後死亡事件及國內通報的流感疫苗接種嚴重不良事件進行討論，根據專家小組討論後，建議繼續推動流感疫苗接種計畫。
疾管署進一步表示，韓國調查結果顯示，該國死亡案例與接種流感疫苗無關，仍繼續執行接種計畫，目前除新加坡採行預先停止兩款流感疫苗使用外，沒有其他國家暫緩執行流感疫苗接種作業，至於國內通報的嚴重不良事件及死亡個案，與會專家初步研判其症狀或死亡原因與自身慢性病比較有相關，因此建議維持流感疫苗接種政策。根據疾管署統計，截至10月26日，流感疫苗接種不良事件共通報76件，屬嚴重不良反應有25件，其中13件屬延長住院、危及生命或死亡的案件，症狀或診斷包括心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難、急性心肌梗塞、蜘蛛膜下腔出血、急性中風等
另外12件為其他嚴重不良反應，另外還有非嚴重不良反應50件，症狀包括頭暈、頭痛、紅疹、紅腫、發燒等，大多都已經康復或追蹤結案，另外還有1件因通報者未勾選尚在釐清中。
防疫醫師鄒宗珮提到，目前通報流感疫苗接種不良反應後死亡個案共有4例，3女1男，年齡介於62到77歲，但醫師強調，這四例的死因都是心血管疾病，經專家會議討論認為後認為，跟流感疫苗沒有直接關係。另外醫師也透露，這四例死亡個案，其中有三例是施打賽諾菲疫苗，其中一例是國光疫苗，在接種後3到10天內死亡。
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