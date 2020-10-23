一手拿紓困補助一手逼員工離職　邱顯智批桃機環亞貴賓室

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邱顯智說，公司還要求員工簽署「實施減少工作時間及工資之期間，本人同意不提出資遣之請求」，這已經明顯違反勞動部「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」，若員工不同意實施無薪假則可以請求資遣費之規定。
邱顯智指出，環亞貴賓室今年從民航局領取補助1377萬餘元，以及從桃園機場公司領取補助130萬餘元，卻還是發生逼退勞工情事，交通部的紓困補助規定，顯然對於業者過於寬鬆。
邱顯智表示，經濟部、文化部以及教育部的紓困補助要點都有但書，規定「不得對員工實施減班休息、減薪或裁員等減損員工權益之行為，亦不得解散、歇業或有其他主管機關公告之情事」，然而，交通部補助要點，遲至昨天才修正公告上網，代表從4月到現在將近半年的時間，領取交通部補助的事業單位，都可以「一手拿補助，一手逼退員工」。
邱顯智要求，交通部應介入調查環亞貴賓室的勞資爭議狀況，並且重新修正補助要點，應該將航政司的六項補助都設置勞工保護條款，勞動部應公開減班休息的事業單位名單，不能讓胡作非為的事業單位逃避監督。
與會的交通部航政司專門委員陳孝齊回應，今年7月開始審查時，發現有減班休息、減薪或裁員的企業，不會給予補貼，交通部也在紓困辦法中新增保護勞工規範，會要求桃機，督導業者補貼費用要如實發放；勞動部勞動條件及就業平等司科長李怡萱則說，因相關資料涉及營業資訊，不能提供給國會。
新聞來源為Newtalk 新頭殼