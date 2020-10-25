MLB／不可思議！道奇關鍵失誤 光芒飛利浦再見安打追平
MLB／不可思議！道奇關鍵失誤 光芒飛利浦再見安打追平
記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-10-25 14:11:51
光芒隊今天在世界大賽第四戰對決道奇，原本道奇看好有機會贏球，不過光芒先是由菜鳥Randy Arozarena開轟創紀錄，加上Hunter Renfroe也開轟，Brandon Lowe3分砲逆轉，最後9局下，Brett Phillips敲出再見安打，加上道奇要命失誤，最終以8:7贏球。系列賽兩隊追平為2:2。
道奇這場由Justin Turner連續2場首局開轟揭開序幕，Corey Seager3局上也開轟追加分數。光芒苦苦追趕，Arozarena4局開轟，先是打破季後賽最多9轟紀錄，26支安打也追平紀錄。
5局上道奇追加分數，光芒Hunter Renfroe又轟出陽春彈，關鍵6局下道奇以4:2領先，Lowe一棒轟出3分砲首度逆轉。沒想到道奇Corey Seager8局上敲出安打又超前，9局下光芒一、二壘有人局面，Brett Phillips敲出再見安打，加上道奇外野手Chris Taylor失誤，也讓光芒結束比賽。