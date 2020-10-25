熱量爆表「傳統麵包」排行曝光！營養師嚇：根本吃不下去

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熱量爆表「傳統麵包」排行曝光！營養師嚇：根本吃不下去

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-25 19:39:13

▲營養師高敏敏在臉書發文，分享「12款傳統麵包熱量排行」，並透露小時後最愛「奶酥」麵包，在看到熱量後，直呼「吃不下去」。（示意圖／取自 pixabay ）
▲營養師高敏敏在臉書發文，分享「12款傳統麵包熱量排行」，並透露小時後最愛「奶酥」麵包，在看到熱量後，直呼「吃不下去」。（示意圖／取自 pixabay ）

許多人愛吃甜點、蛋糕和麵包，無論哪一款，都各自擁有一票擁護者。不過你知道嗎？其實「傳統麵包」熱量相當驚人，若是常吃麵包果腹、解嘴饞，恐怕使血糖飆高、脂肪堆積，甚至是營養不良，對此，營養師高敏敏也分享了「12款傳統麵包的熱量」，並坦言當她看到小時候的最愛，直呼「整個吃不下」。

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營養師高敏敏在臉書粉專上發文，表示大部分的麵包一定都會加上許多油、鹽和糖，像是一個豪華一點的肉鬆沙拉麵包，熱量飆破500大卡也不無可能，另外像是受到許多人喜愛的「可頌」，在製作時也會加入大量奶油，將麵團做出層層酥皮，一個小的可頌，熱量約為175大卡，若是大一點的，恐怕超過350大卡。

▲營養師高敏敏在臉書粉專發文。（圖／翻攝自高敏敏營養師臉書）
▲營養師高敏敏在臉書粉專發文。（圖／翻攝自高敏敏營養師臉書）
她坦言，小時候超級愛吃「奶酥」麵包，但是自從知道它一顆熱量就高達五百多卡，並且富含高油、高糖，讓她直呼「整個吃不下了啊」。不過她也表示，不是不能吃，而是要量力而為的吃。她並舉例，像是正餐都吃得很「規矩」，均衡不油膩，那麼當下午嘴饞時，吃一顆麵包，晚餐再少吃點飯，多吃蔬菜，是可以的。但若是天天都要吃個一、兩顆麵包，甚至將麵包當正餐，都是NG行為，恐怕將使「血糖飆高、脂肪堆積、營養不良」，三高代謝病都會吃出來的。

▲高敏敏營養師在臉書發出「傳統麵包的熱量排行」。（圖／翻攝自高敏敏營養師臉書）
▲高敏敏營養師在臉書發出「傳統麵包的熱量排行」。（圖／翻攝自高敏敏營養師臉書）
她也將12款傳統麵包「熱量排行榜」標示出來，並表示圖片上均為每個麵包的平均熱量，而每個麵包的重量、做法不同，會有些許差異。一個奶酥麵包「542」Kcal、肉鬆麵包「351」Kcal、菠蘿麵包「290」Kcal、火腿蛋三明治「286」Kcal、甜甜圈「282」Kcal、乳酪蛋糕「235」Kcal、火腿披薩「231」Kcal、海綿蛋糕「203」Kcal、可頌「175」Kcal、全麥土司「130」Kcal、蜂蜜蛋糕「124」Kcal以及奶油餐包「119」Kcal。

貼文一出，也有許多網友紛紛留言「這不分享不行」、「都愛耶，怎麼辦，熱量都爆炸高的」、「麵包香真的抵擋不住啊」、「以前超愛奶酥麵包，現偶爾買來解解饞」、「我超愛奶酥麵包的」。（編輯：郭佩蓉）

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