熱量爆表「傳統麵包」排行曝光！營養師嚇：根本吃不下去

許多人愛吃甜點、蛋糕和麵包，無論哪一款，都各自擁有一票擁護者。不過你知道嗎？其實「傳統麵包」熱量相當驚人，若是常吃麵包果腹、解嘴饞，恐怕使血糖飆高、脂肪堆積，甚至是營養不良，對此，營養師高敏敏也分享了「12款傳統麵包的熱量」，並坦言當她看到小時候的最愛，直呼「整個吃不下」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

營養師高敏敏在臉書粉專上發文，表示大部分的麵包一定都會加上許多油、鹽和糖，像是一個豪華一點的肉鬆沙拉麵包，熱量飆破500大卡也不無可能，另外像是受到許多人喜愛的「可頌」，在製作時也會加入大量奶油，將麵團做出層層酥皮，一個小的可頌，熱量約為175大卡，若是大一點的，恐怕超過350大卡。

▲營養師高敏敏在臉書粉專發文。（圖／翻攝自高敏敏營養師臉書）

▲高敏敏營養師在臉書發出「傳統麵包的熱量排行」。（圖／翻攝自高敏敏營養師臉書）

貼文一出，也有許多網友紛紛留言「這不分享不行」、「都愛耶，怎麼辦，熱量都爆炸高的」、「麵包香真的抵擋不住啊」、「以前超愛奶酥麵包，現偶爾買來解解饞」、「我超愛奶酥麵包的」。（編輯：郭佩蓉）