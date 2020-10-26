劉樂妍深夜突悲喊「我被騙」　粉絲出面揭背後原因

台灣藝人劉樂妍因時常發表親中言論、攻擊台獨而頻頻登上新聞版面，還被封為「女版黃安」，前陣子她因疫情影響而滯留台灣，現在終於回到「祖國」享受生活，持續與粉絲們分享生活日常，未料今（26）日凌晨她突然在微博上大喊「我被騙了」，讓粉絲們相當擔心。

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劉樂妍透露自己有一個在台灣從事徵信社的朋友，2人因為有「反蔡英文、反台獨、反民進黨」的共同的目標，所以變成了朋友，隨後話鋒一轉，突然感慨寫下：「夜深人靜想想，也是挺難過的。」坦言若能早點認識該位朋友，自己就不會被騙。

劉樂妍突如起來的一番話引發討論，粉絲們看到她被騙之後，紛紛留言關心，希望她可以平安無事，其中1名粉絲跳出來透露是劉樂妍在2016到2017年時被騙錢的事情，也有人留言表示劉樂妍無依無靠，隻身一人到大陸生活，能有現在的成就就已經表現得很好，希望她能越挫越勇，「人總是不斷在鍛鍊中成長，只有挫折與困難才能把人提高到更高的境界，沒有挫折與困難，是難造就一個完美的人生」。（編輯：侯家瑜）

▲劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）