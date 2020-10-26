中共政法高官自首　港媒：大整頓還沒停

我是廣告 請繼續往下閱讀
香港01報導，王立科是2012年中共18大後第4個落馬的省級政法委書記，也是第一個自首的省級政法委書記。
王立科之前，中紀委分別在2020年8月18日和6月14日，宣布調查上海市副市長兼市公安局局長龔道安，和重慶副市長兼公安局長鄧恢林。鄧恢林更是自王立軍以來連續第3個落馬的重慶公安局局長。
2012年中共18大以後，已有李東生、楊煥寧、孟宏偉和孫力軍4名公安部副部長被調查。
在王立科「主動投案」的1個多月前，「全國政法隊伍教育整頓試點辦」前往江蘇調研。報導說，當前中國政法系統內部已然「悶雷滾滾」，從中央到地方一大批高官的紛紛下馬，說明政法系統還在整頓，形勢逼人。
報導指出，如果從習近平2012年上台即首先拿下四川省委前副書記李春城等周永康關係人算起，對政法系統的整頓已經持續約有8年之久，而且沒有停止跡象。
報導認為，如果對比中共18大前與現今中國政法系統的狀況，可以發現儘管仍不時有中央級大員被調查，但整體確實已有較大改觀。而以目前的形勢來看，中國政法系統的震盪，未來還將持續相當長一段時間。
公開資料顯示，王立科生於1964年，現年56歲，長期在遼寧省內基層公安系統任職。2003年至2006年間，王立科擔任遼寧省錦州市公安局副局長等職，而時任市公安局局長的，正是2012年2月躲進美國駐成都總領館的重慶市前公安局局長王立軍。
王立軍是揭開薄熙來倒台序幕的關鍵人物，而王立科在遼寧擔任要職的時間也與薄熙來主政遼寧時期有重疊，他因此被視為「薄王餘黨」。（編輯：翟思嘉/沈朋達）1091026