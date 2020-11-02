雙11剁手清單曝光！網路瘋傳「激省懶人包」

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雙11剁手清單曝光！網路瘋傳「激省懶人包」

生活中心/綜合報導

calendar_today2020-11-02 12:00:00｜update2020-11-02 14:13:16

▲雙11剁手清單！2020雙11激省懶人包 最新出爐。（圖／資料照片）
▲雙11剁手清單！2020雙11激省懶人包 最新出爐。（圖／資料照片）
雙11檔期已成為每年台灣電商最大盛事！根據歷年雙11統計，生活日用品竟然是超級熱賣的黑馬品類，光是衛生紙和尿布單日銷售量就可堆出64座101的高度！不過，雙11也是考驗消費者下手速度的時候，就有消費者整理出一份今年雙11的激省懶人包，事先做好功課下單才會快狠準！
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第一名　紙尿褲

養娃傷荷包，精打細算的爸媽都會趁雙11入手高品質的日本製尿布，像是幫寶適一級幫紙尿褲及拉拉褲就是爸媽必搶購商品，許多爸媽甚至一次直接買10箱，因為買多更便宜！除了趁雙11箱購省很大之外，不用自己到賣場搬也是一大主因。

第二名　洗衣精

一箱洗衣精重達５公斤以上，網購免搬才輕鬆！受到疫情影響，抗菌洗衣精需求今年大爆發，連續6年日本熱銷第一的Ariel洗衣精，是許多媽媽的指定愛用款，不管是運動或是家裡小孩流汗殘留在衣服的臭味，都能輕鬆洗掉，全家人適用，雙11期間下殺4折優惠，精打細算的小資族們可趁機入手。

第三名　衛生紙

無論是網友大讚終於可以「告別金手指」，只要一抽就搞定的明星商品五月花厚棒衛生紙，或是小資族狂推CP值最高的新柔韌衛生紙，向來都是雙11的銷售天王，趁機網購買起來，不用自己搬好輕鬆。

第四名　衛生棉

雙11還有個特殊現象是，上班族們最愛團購超會吸的好自在液體衛生棉，買8盒就送5盒，下殺到52折的優惠價格，讓小資女們狂喊「+1、+1」，就連貨運司機都直呼「太誇張！」

第五名　電動牙刷

小電家也是雙11必買品項，眾多牙醫師推薦的歐樂B德國製頂級電動牙刷G9000，在雙11期間祭出限時買一送一，狂省近7000元，對家庭主婦門來說，可謂是超值品項。

第六名　廚房紙巾

煮婦口中用過就回不去的廚房神物，厚棒系列再度上榜，挑戰業界最強的吸收力，被網友形容「一張抵四張」，料理清潔都一紙完勝，怎麼能不趁雙11一次買足呢！

第七名　保養品

強調成分與專櫃相同的歐蕾OLAY也是歷年熱銷必買好物，這次在雙11期間跟知名設計師Keith Haring推出的聯名系列，不管是可謂「開架美白之王」的光感小白瓶，或是經典中經典的新生高效膠原大紅瓶，在momo購物竟然都打出全年最低4折的好康，吸引很多人都兩瓶一起下單。

第八名　洗髮精

雙11期間洗髮精品牌也會限時推出限定版的特別組合，像是由日本營養學家與美髮專家共同研發的超人氣洗髮精Hair Recipe髮的料理，在雙11期間推出限量版特別組合禮盒，特別推出連代購都買不到的「天然黑莓系列洗髮精」，愛美女性可千萬別錯過。

第九名　洗碗精

每天都要用到的洗碗精當然也在必買清單之中，採用來自大自然冷壓橘油的橘子工坊溫和低敏洗碗精，不含對人體有害的成分，清洗蔬果、嬰幼兒餐具也可以洗得乾淨又安心，雙11期間下殺49折起，也是許多消費者熱愛採購的商品之一。

▲網路上瘋傳的網友整理雙11剁手清單。(圖／業者照片)
▲網路上瘋傳的網友整理雙11剁手清單。（圖／資料照片）
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