雙11剁手清單曝光！網路瘋傳「激省懶人包」

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第一名 紙尿褲

養娃傷荷包，精打細算的爸媽都會趁雙11入手高品質的日本製尿布，像是幫寶適一級幫紙尿褲及拉拉褲就是爸媽必搶購商品，許多爸媽甚至一次直接買10箱，因為買多更便宜！除了趁雙11箱購省很大之外，不用自己到賣場搬也是一大主因。





第二名 洗衣精





一箱洗衣精重達５公斤以上，網購免搬才輕鬆！受到疫情影響，抗菌洗衣精需求今年大爆發，連續6年日本熱銷第一的Ariel洗衣精，是許多媽媽的指定愛用款，不管是運動或是家裡小孩流汗殘留在衣服的臭味，都能輕鬆洗掉，全家人適用，雙11期間下殺4折優惠，精打細算的小資族們可趁機入手。





第三名 衛生紙





無論是網友大讚終於可以「告別金手指」，只要一抽就搞定的明星商品五月花厚棒衛生紙，或是小資族狂推CP值最高的新柔韌衛生紙，向來都是雙11的銷售天王，趁機網購買起來，不用自己搬好輕鬆。





第四名 衛生棉





雙11還有個特殊現象是，上班族們最愛團購超會吸的好自在液體衛生棉，買8盒就送5盒，下殺到52折的優惠價格，讓小資女們狂喊「+1、+1」，就連貨運司機都直呼「太誇張！」





第五名 電動牙刷





小電家也是雙11必買品項，眾多牙醫師推薦的歐樂B德國製頂級電動牙刷G9000，在雙11期間祭出限時買一送一，狂省近7000元，對家庭主婦門來說，可謂是超值品項。





第六名 廚房紙巾





煮婦口中用過就回不去的廚房神物，厚棒系列再度上榜，挑戰業界最強的吸收力，被網友形容「一張抵四張」，料理清潔都一紙完勝，怎麼能不趁雙11一次買足呢！





第七名 保養品





強調成分與專櫃相同的歐蕾OLAY也是歷年熱銷必買好物，這次在雙11期間跟知名設計師Keith Haring推出的聯名系列，不管是可謂「開架美白之王」的光感小白瓶，或是經典中經典的新生高效膠原大紅瓶，在momo購物竟然都打出全年最低4折的好康，吸引很多人都兩瓶一起下單。





第八名 洗髮精





雙11期間洗髮精品牌也會限時推出限定版的特別組合，像是由日本營養學家與美髮專家共同研發的超人氣洗髮精Hair Recipe髮的料理，在雙11期間推出限量版特別組合禮盒，特別推出連代購都買不到的「天然黑莓系列洗髮精」，愛美女性可千萬別錯過。





第九名 洗碗精





每天都要用到的洗碗精當然也在必買清單之中，採用來自大自然冷壓橘油的橘子工坊溫和低敏洗碗精，不含對人體有害的成分，清洗蔬果、嬰幼兒餐具也可以洗得乾淨又安心，雙11期間下殺49折起，也是許多消費者熱愛採購的商品之一。