人氣網紅成吸金高手　洪彤彤：勇敢走出重生之路

以自媒體型態竄起的網紅洪彤彤，在螢幕前自信美麗， 是年營業額千萬元的女強人，可誰又曾想到過，她曾是姻婚失敗的家暴受害者；今天，洪彤彤現身台中暢談創業歷程，鼓勵受暴婦女勇敢走出去，人人都可以「復製」她重生歷程。

我是廣告 請繼續往下閱讀

自創「HungHouse」品牌的網紅洪彤彤，曾是一名美髮師，21歲結婚卻遇人不淑，懷孕時常遭家暴。她說，結婚後當伸手牌，沒有經濟能力，即使婚姻不幸福，只能懦弱的不敢輕言離婚，這是很多受暴婦女共同宿命。

5年前，洪彤彤毅然逃出婚姻，偶然機會中，看到以「微商」方式，就能在家裡做生意賺錢，她搭上微商蓬勃發展列車，開始經營臉書的微商專頁，從個位數的消費者開始，目前已經累積有3萬多名粉絲。



▲人氣網紅洪彤彤的經銷商，大多是家庭主婦，藉著微商方式，做生意還能兼顧家庭。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.26) 彤彤說，凡事起步難，剛開始要圈粉展流量很辛苦，幾乎每天工作12小時與人互動按讚，為了創造特色，她以自己人生故事引來關注，又時常在臉書上張貼生活點滴，不怕失敗堅持走下去。就這樣贏得認同與喜愛，營業額成長外，很多人自動要求代理經銷，如今旗下有經銷商逾2千人，絕大多數是家庭主婦，既能兼顧家庭還能賺錢。





由於洪彤彤的超人氣，2019年創立自有品牌，將關愛跟溫暖的元素，注入產品當中，成立了美女行銷團隊，以「互相扶持、綻放光彩、追求美麗人生」為宗旨，讓旗下各種品牌的沐浴露、纖紅薑黃、軟磁睫毛等產品，成為網路通路上相當爆紅搶手的商品。

洪彤彤說，經營自媒體行銷通路，一路走來除了要感謝網友跟粉絲的支持，最要感謝的是她生命中的大貴人─現任老公吳誌軒。來自雲林的吳誌軒，擁有豐富微商電商行銷經驗，憑著在金融投資理財經驗，和洪彤彤各司其職，相輔相成，幫助洪彤彤開拓網路商品行銷龐大市場商機；他們鼓勵年輕人勇敢創業，只要有創意，就有無限可能。