槓馬克宏越演越烈　艾爾段要土耳其人抵制法國貨

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他表示：「一些歐洲國家將對伊斯蘭、對穆斯林的敵意變成政策，受到高層支持。」
獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，法國是土耳其第10大進口來源國、第7大出口巿場。法國出口土耳其的主要品項中，汽車占巿場大宗。
馬克宏（Emmanuel Macron）言論常被視為反伊斯蘭色彩鮮明，一些伊斯蘭國家甚至認為他刻意激發伊斯蘭恐懼症。穆斯林社群對他的反彈情緒正走向高峰。卡達和科威特已出現法國貨下架潮，敘利亞有人焚燒馬克宏照片，利比亞首都的黎波里則有人焚燒法國國旗。
但是艾爾段以國家領導人身分公開呼籲抵制法國貨的做法實屬罕見。他連日來對馬克宏一直口不擇言。
艾爾段24日指出，馬克宏對穆斯林有意見，應該「去看精神科做檢查」。如此嚴厲措詞引發法國召回駐土耳其大使馬格羅（Herve Magro）。
馬克宏矢言對抗「伊斯蘭分裂主義」，強調法國一些穆斯林社群蒙受遭到接管的威脅。
47歲法國中學歷史教師帕第（Samuel Paty）曾在課堂上向學生展示伊斯蘭教先知穆罕默德的諷刺漫畫，於10月16日在學校附近慘遭歹徒斬首殺害。祖籍車臣共和國的18歲凶嫌阿布杜拉（Abdoullakh Anzorov）在被警方擊斃前曾高喊「真主至大」。
土耳其未就這起震憾法國的事件作出正式譴責，引發巴黎當局失望。土耳其總統的發言人卡林（IbrahimKalin）今天推文稱：「我們對於法國發生塞繆爾．帕第遭可怕謀殺予以強烈譴責，我們拒絕這種暴行。這起謀殺毫無正當性。」
馬克宏在帕第血案發生後矢言「不會放棄漫畫」，對言論自由和法國的世俗價值進行激昂辯護。
艾爾段今天敦促歐洲領袖杜絕馬克宏的「反伊斯蘭」理念，還說在歐洲的穆斯林蒙受「私刑迫害活動」，跟猶太人在第二次世界大戰之前一樣。但他同時指控西方領袖擁護伊斯蘭恐懼症，將他們稱為「法西斯主義者」。
他沒有指名道姓地說：「你們是真正的法西斯主義者，你們是真的跟納粹主義掛鉤。」
北大西洋公約組織（NATO）盟國安卡拉和巴黎當局之前就因東地中海主權爭議，以及利比亞、敘利亞衝突而針鋒相對。兩國近期在外高加索納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）衝突中也支持敵對陣營。（編輯：林治平）1091026