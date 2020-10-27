俄亥俄看大選　川普支持者熱情擁戴拜登低調堅定

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俄亥俄州曾經是美國的鋼鐵製造中心，但隨著企業外移，這裡逐漸沒落，失業人口大增，成為所謂的「鐵鏽帶」（Rust Belt）。川普4年前的「美國優先」政策深深擄獲當地工人階級的心，4年前大選以52%票數，將川普送進白宮。
俄亥俄州以白人為主，多數是虔誠基督教徒，當地周日的提早投票時間下午1點才開始，避開選民上教堂做禮拜的時間。力主白人至上，推崇傳統福音教派理念的川普自然能吸引當地選民。
在聖克萊爾斯維爾（Saint Clairsville）投票所外維護秩序的警長說，這裡的選民多半是工人或農民，熱衷政治。因為投票日當天不方便投票，提前投票的情況相當踴躍，他預計選前最後周末會再現大排長龍的景況。
剛和亞裔妻子、兒子投完票的科提斯（Curtis）將手中神聖的一票投給川普。他認為過去4年來經濟確實改善，大家都有賺到錢，身邊不少人都在招工，市場確實有所起色。
2年前因為受傷從機械工人工作退下，現在和妻子經營餐館的科提斯也贊同川普的邊境圍牆政策，認為移民必須能自負生活，而不是靠政府資助。
但問他認為川普是否有望連任，科提斯說，「只能期望」。
在小學工作的艾美（Amy）也是川普的堅定擁護者。她認為川普是現在美國最需要的總統，因為他不是典型政客，是真心愛美國。
談到經濟，艾美也給予川普高度肯定。她表示，今年是近來經濟最好的一年，美中貿易協議也讓他們獲益。雖然因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）經濟受到些許影響，但她不認為這是川普的錯，也不認為川普在疫情處理上失當，認為川普已經盡其所能做好工作。
在餐館擔任服務生的史蒂芬妮（Stephanie）也同樣熱情支持川普，感動於川普對軍警的尊敬與支持，也因為川普的減稅政策，讓她和3歲多的孫兒受益。現在她買了房，也有份穩定的工作，「這都得感謝川普」。
不同於川普支持者的熱情力挺，拜登的支持者顯得低調。不願在鏡頭前曝光的約翰（John）指著剛步出的小餐館說，裡頭都是川普支持者，像他這樣的拜登支持者不太會高談闊論。
儘管如此，從銀行工作退休的約翰有些氣憤地說，「川普是個大騙子」。他身邊這些純樸的朋友被騙得團團轉，還以為他是好人，以為當地真的有增加就業機會、製造業真的有回流，但都是空話。
他預期拜登將會以超高票數的得票率當選下任總統，彌平過去4年美國社會嚴重分裂的裂痕，恢復社會秩序，也期待拜登能妥善處理疫情，讓生活回復正常。
根據民調分析網站FiveThirtyEight的最新資料，川普以57%大幅領先43%，與多數民調認為拜登終將贏得勝選差距甚大。俄亥俄州咒語是否會被打破，11月3日就能分曉。（編輯；韋樞）1091027