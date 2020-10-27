民眾黨不分區立委將戰2022、2024？謝立功：言之過早

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民眾黨不分區立委將戰2022、2024？謝立功：言之過早

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-10-27 14:39:25

民眾黨秘書長謝立功27日中午接受廣播媒體專訪，被問到五名民眾黨不分區立委，在全台都有安排責任區，是否未來將投入選戰？謝立功則表示言之過早。
▲民眾黨秘書長謝立功27日中午接受廣播媒體專訪，被問到五名民眾黨不分區立委，在全台都有安排責任區，是否未來將投入選戰？謝立功則表示言之過早。（圖／翻攝pop radio youtube）
台灣民眾黨秘書長謝立功，今天（27日）中午接受廣播媒體專訪。過程中謝立功表示，民眾黨五個不分區立委，都在全台灣有各自的責任區，而主持人朱學恒也追問，這樣的責任區安排，是否代表著五名立委將會在2022年投入地方縣市首長選戰？又或者是在2024年總統及立委選戰時，脫離不分區進而挑戰地方立委席次？對此謝立功則語帶保留，強調談選戰還言之過早，先說服民眾願意支持民眾黨才是當務之急。
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謝立功在接受專訪時表示，現階段五名民眾黨不分區立委，都有各自安排負責的區域。「像是張其祿委員負責高雄屏東地區，蔡壁如委員負責雲林嘉義台南以及外島地區，高宏安委員負責中彰投，賴香伶委員負責桃竹苗，剩下的北部及東部地區則由邱臣遠委員負責。」謝立功說，近日來針對萊豬等相關議題，各個委員都積極在自己的責任區內召開說明會，除了讓大家知道瘦肉精的危險性外，也能夠就近聽取基層民眾的心聲。
而主持人朱學恒則追問，分配責任區的做法，是不是代表在2022年縣市首長選戰，或是2024年立委選戰，民眾黨的不分區立委們，有可能投入地方選戰或是區域立委選戰中？對此謝立功則語帶保留，表示現階段思考選戰事物都還言之過早。謝立功強調，民眾黨是新興政黨，各種地方基層工作都還在起步階段，「現在當務之急是讓民眾黨的氣勢往上拉。」謝立功說，「氣勢往上拉，大家認同我們，我們所做的事情受到民眾肯定，選舉才有希望」。
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