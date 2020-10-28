不能再高了？股市研究團體：川普連任機率達87%
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-28 08:00:00
美國總統大選在即，包含在美台人、日裔、韓裔美人等族群，紛紛開始站出來支持川普，而經濟學家吳嘉隆日前也在臉書分析稱，民主黨基本上不懂經濟，且美國金融市場基本上是認為川普會連任之外，股市研究團體也指出，川普連任機率高達87％。
吳嘉隆稍早臉書寫下，金融市場對政治變動是高度敏感的，且在拜登與川普之間，至少有一件事情可以確定，就是川普是已知的，市場已經跟他相處了四年，但民主黨基本上不懂經濟，會把事情搞砸，就算柯林頓時代有把美國經濟搞好，但是他的路線其實是走共和黨的經濟思路，他用的聯準會主席也是共和黨人格林斯潘。吳嘉隆說，你會發現目前金融市場上並沒有恐慌情緒，並沒有在擔心拜登當選之後的不確定性的暴增。從這裡我做出一個合理的推測，就是美國金融市場基本上是認為川普會連任的。
另一方面，長期運用股票市場預測選舉、經濟及文化趨勢的美國「社濟研究所」（Socionomic Institute），以溯及一七八九年就任的首任美國總統華盛頓的數據發現，美國史上有十六次現任總統尋求連任，同時美股在其第一個任期前三年的漲幅逾二十％，共十四次是現任總統順利連任，連任成功率將達八十七．五％。若是如此，川普可能成為第十五次。
社濟研究所研究主任蘭伯特（Matthew Lampert）指出，股市是社會情緒（social mood）指標之一，從歷史上看，更正面發展的股市及社會情緒，與總統連任成功有關。新聞來源為Newtalk 新頭殼