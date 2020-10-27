2020台南城市音樂節　散步府城聽音樂享美食

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台南市長黃偉哲表示，秋冬來台南不僅可以散步巷弄聽音樂，也是泡溫泉、品嚐清燙牛肉湯等美食的最佳時節，台南購物節也開跑了，10月13日至12月31日期間，只要在台南市任一家商店消費，憑單筆消費滿200元發票，即可至2020台南購物節活動官網登錄抽獎（滿400元則可得到2組序號，以此類推），總獎品金額高達1500萬元，最大獎有2戶全新美宅，歡迎大家來台南聽音樂、吃喝玩樂抽大獎。

▲台南購物節活動期間為10月13日至12月31日。（圖／台南市政府提供）

今年因疫情影響，祭出「全本土」陣容，力邀台灣超高人氣的演出者齊聚台南，演出陣容包括毀容姊妹會、海豚刑警、傷心欲絕、大支、雷光夏、血肉果汁機、美秀集團、落日飛車、拍謝少年以及舒米恩，超狂且各有特色的陣容，逐一於臉書粉專公布，便引起樂迷不斷討論。





採售票方式演出的「 LUCfest 貴人散步音樂節」，將於11月27日至29日在台南市中西區6個在地特色場館進行，包括超潮打卡夯點南美館2館跨域展演廳、台南最古老的戲院之一「全美戲院」、古蹟吳園藝文中心、藝廊B.B.Art、南美里活動中心及會議場館兜空間，廣邀國內超過30位產業人士、唱片公司、廠牌及媒體，齊聚台南進行音樂產業交流論壇。





為吸引更多樂迷參與，貴人散步音樂節與台灣高鐵合作推出交通套票，祭出活動票券7折、交通票券約8折超殺優惠，最高可省下1430元，ibon售票系統熱賣中；貴人散步3日聯票、PRO PASS、單日票現正於KKTIX售票平台熱賣中，此外，憑貴人散步音樂節門票於10月31日前預定指定旅宿，即可享專屬旅宿優惠以及限定好康，邀樂迷把握時間，好好運用專屬優惠，安排獨一無二的音樂假期。

台南活動不間斷，包括2020台南國際人權藝術節（11月1日-12月12日）、2020大台南國際旅展（11月20日-11月23日）、鯤鯓王平安鹽祭（11月14日至11月15日)、2020台南城市音樂節暨貴人散步音樂節（11月28日至11月29日）、2020台南聖誕燈節及聖誕市集（12月6日至12月31日）等精彩活動陸續展開，更多活動資訊歡迎上相關官網查詢。