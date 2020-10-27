政院中辦辦理招商說明會 加速中科二林園區廠商進駐
記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-10-27 18:40:00
中科二林園區截至10月核准29家廠商、投資金額超過600億元，為加速廠商進駐，行政院中部辦公室與科技部中科管理局今（27）日舉辦投資招商說明會，行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠指出，希望透過說明租用與出售土地的投資成本分析，解答廠商進駐相關疑問與細節，帶來更多在地就業機會。
中科二林園區除愛民衛材已營運外，臺灣唯一生產超過350噸的重型龍門加工機的指標大廠-永鉅精密及專業高精度滾動體製造廠商-天工精密亦陸續進駐建廠中，園區標準廠房、宿舍等設施已開始規劃興建，各項公共建設日趨完整。洪宗熠表示， 為便捷園區聯外交通路網，行政院核定140億元的臺76快速道路延伸線工程將於114年全線通車，屆時將可大幅縮短中、彰、投區域間的運輸時間，便利人流、物流運輸，大幅降低廠商維運成本。
中科管理局長許茂新指出，二林園區面積631公頃，可供產業進駐專區有343公頃，目前可立即提供建廠土地有100多公頃，是中臺灣可供建廠用地面積最大之科學園區，且土地租金每月只有8.21元/平方公尺，在全國3個科學園區13個基地中是最低的，可大幅減輕廠商初期建置成本，是臺商回流落地生根以及在地高科技產業擴廠、加碼投資的最佳選擇。許茂新表示，考量產業的永續發展與成本來說，有時「租比買更有利」，二林園區目前處於同步開發與建廠階段，廠商只要通過起租取得土地使用權便可馬上利用，未來園區對外交通臺76快速道路延伸線工程完工，與園區內公共運輸接駁、聯外縣道拓寬後，園區內、外的交通及物流的移動將更加便捷。